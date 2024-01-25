Революційний Minimal Phone: характеристика та ціни смартфона

Характеристика смартфона

На відміну від Light Phone та аналогічних антисмартфонів, новинка підтримує різні сторонні програми, необхідні для сучасного життя, такі як сервіси для виклику таксі та навігації, включаючи сумісність з Android Auto.

Хоча на ньому не можна переглядати YouTube, зате можна стрімити музику через YouTube Music. Також передбачено відтворення музики із сервера Plex через PlexAmp та читання електронних книг.

Смартфон працює на MnmlOS - адаптованій прошивці під E Ink на базі Android, з якої прибрані функції, що відволікають.

Користувачі також отримають можливість встановити "розумнішу" версію MnmlOS з підтримкою Google Play і всіх програм, що можна буде вибрати при налаштуванні пристрою. Ця опція призначена для завантаження важливих програм, які відсутні в обмеженій версії системи.

Minimal Phone (фото: The Minimal Company)

Пристрій мініатюрний: його розміри становлять 72×120×10 мм, при цьому приблизно третина передньої панелі займає QWERTY-клавіатура. Акумулятор ємністю 4 000 мА/год забезпечує щонайменше 4 дні автономної роботи, а повна зарядка займає всього годину.

На даний момент технічні характеристики смартфона знаходяться на стадії доопрацювання: на фінальному етапі знаходяться лише дизайн та згадані функції. Творці також розглядають можливість додавання 5G та безконтактних платежів. Користувачам обіцяють щонайменше 5 років програмної підтримки.

Ціна

Minimal Phone ще не можна придбати. Першого тижня лютого стартує краудфандинг для збору коштів на масове виробництво. За ціною близько 400 доларів (приблизно 15 000 гривень) за смартфон, творці сподіваються зібрати близько 3 тисяч попереднього замовлення для успішної реалізації проекту.