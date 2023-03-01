Електронна чи паперова: лікар розповів, яку книгу краще обрати
Під час загального переходу на електронні технології, велику популярність набрали електронні книги. Тому варто все ж знати, що краще вибрати - електронну чи звичайну паперову книгу.
Про це повідомляє офтальмолог Дмитро Павленко в Instagram.
Небезпека для очей
За словами лікаря, найчастіше люди читають з таких пристрої:
- екранів, що випромінюють світло - телефонів, планшетів, ноутбуків та комп'ютерів;
- екранів з електронними чорнилами - електронних книг, спеціальних моніторів (E ink);
- друкованих видань - книг, журналів та газет.
Офтальмолог каже, коли людина дивиться на традиційний екран, то світло від нього випромінюється прямо в очі.
Також тривалий екранний час ним призводить до втоми очей внаслідок комп'ютерного зорового синдрому.
Що краще для очей
Чудово альтернативою друкованим книгам є девайси з електронними чорнилами, які максимально імітують друкований текст.
Зокрема, вони як і друковані джерела значно зменшують втому очей, але потребують додаткового освітлення сторінки - воно має бути рівномірним та направленим зверху.
Важливо, що тільки тоді світло буде відбиватися від тексту, перед тим, як попаде в око.
Також з огляду на своїм функціоналом, електронні книги мають ряд переваг над паперовими:
- Можливість завантажувати багато книг в одну;
- Мінімальний розмір і вага;
- Зручні налаштування (можна регулювати розмір шрифту, на деяких - підсвічування);
- Практичність;
- Економія - купуєте одну електронну книгу, яка прослужить роками;
- Екологічність.
Раніше ми називали список книжок, після яких дитина полюбить читати.
Також лікар називав головні причини, чому знижується зір.