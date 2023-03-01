Електронна чи паперова: лікар розповів, яку книгу краще обрати

Під час загального переходу на електронні технології, велику популярність набрали електронні книги. Тому варто все ж знати, що краще вибрати - електронну чи звичайну паперову книгу.

Про це повідомляє офтальмолог Дмитро Павленко в Instagram .

Небезпека для очей

За словами лікаря, найчастіше люди читають з таких пристрої:

екранів, що випромінюють світло - телефонів, планшетів, ноутбуків та комп'ютерів;

екранів з електронними чорнилами - електронних книг, спеціальних моніторів (E ink);

друкованих видань - книг, журналів та газет.

Офтальмолог каже, коли людина дивиться на традиційний екран, то світло від нього випромінюється прямо в очі.

Також тривалий екранний час ним призводить до втоми очей внаслідок комп'ютерного зорового синдрому.

Що краще для очей

Чудово альтернативою друкованим книгам є девайси з електронними чорнилами, які максимально імітують друкований текст.

Зокрема, вони як і друковані джерела значно зменшують втому очей, але потребують додаткового освітлення сторінки - воно має бути рівномірним та направленим зверху.

Важливо, що тільки тоді світло буде відбиватися від тексту, перед тим, як попаде в око.

Також з огляду на своїм функціоналом, електронні книги мають ряд переваг над паперовими: