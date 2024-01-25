Революционный Minimal Phone: характеристика и цены смартфона

Характеристика смартфона

В отличие от Light Phone и аналогичных антисмартфонов, новинка поддерживает различные сторонние приложения, необходимые для современной жизни, такие как сервисы для вызова такси и навигации, включая совместимость с Android Auto.

Хотя на нем нельзя просматривать YouTube, зато возможно стримить музыку через YouTube Music. Также предусмотрено воспроизведение музыки с сервера Plex через PlexAmp и чтение электронных книг.

Смартфон работает на MnmlOS - адаптированной прошивке под E Ink на базе Android, из которой убраны отвлекающие функции.

Пользователи также получат возможность установить более "умную" версию MnmlOS с поддержкой Google Play и всех приложений, что можно будет выбрать при настройке устройства. Эта опция предназначена для загрузки важных приложений, отсутствующих в ограниченной версии системы.

Minimal Phone (фото: The Minimal Company)

Устройство миниатюрное: его размеры составляют 72 × 120 × 10 мм, при этом примерно треть передней панели занимает QWERTY-клавиатура. Аккумулятор емкостью 4 000 мА/ч обеспечивает минимум 4 дня автономной работы, а полная зарядка занимает всего час.

На данный момент технические характеристики смартфона находятся на стадии доработки: на финальном этапе находятся только дизайн и упомянутые функции. Создатели также рассматривают возможность добавления 5G и бесконтактных платежей. Пользователям обещают не менее 5 лет программной поддержки.

Цена

Minimal Phone еще нельзя приобрести. В первую неделю февраля стартует краудфандинг для сбора средств на массовое производство. По цене около 400 долларов (примерно 15 000 гривен) за смартфон, создатели надеются собрать около 3 тысяч предзаказов для успешной реализации проекта.