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Революція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстів

OpenAI представила ШІ-модель, яка генерує відео з тексту (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, представила нову нейромережу під назвою SORA. Ця система здатна створювати реалістичні відеоролики, виходячи з текстових описів чи зображень. У порівнянні з вже існуючими аналогами, SORA є справжнім проривом у галузі штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт компанії OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту.

Що відомо про нову нейромережу

SORA здатна створювати складні відеоролики з високим ступенем деталізації, що містять безліч динамічних об'єктів і мають розуміння їх фізичних властивостей. Тривалість відео, що генеруються, може досягати до однієї хвилини.

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Розробники зазначають, що поточна модель може завжди точно моделювати фізику складних сцен і неправильно інтерпретувати певні причинно-наслідкові взаємозв'язки.

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Після анонсу Сема Альтмана, глави OpenAI, у соціальних мережах продемонстрували роботу SORA, генеруючи відеоролики у відповідь на запити у коментарях.

Примітно, що доступ до нейромережі нині обмежений лише певній групі тестувальників, а також деяким ілюстраторам, дизайнерам та кінематографістам, які мають вивчити потенційні сфери застосування SORA.

Ще приклади відео SORA

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Нагадаємо, що вийшов безкоштовний аналог ChatGPT, який може працювати без інтернету.

Ми також писали, що OpenAI випустить свій перший гаджет.

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Штучний інтелект