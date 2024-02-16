Революція від OpenAI. Представлено нейромережу, яка створює реалістичні відео на основі текстів

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, представила нову нейромережу під назвою SORA. Ця система здатна створювати реалістичні відеоролики, виходячи з текстових описів чи зображень. У порівнянні з вже існуючими аналогами, SORA є справжнім проривом у галузі штучного інтелекту.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт компанії OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту.
SORA здатна створювати складні відеоролики з високим ступенем деталізації, що містять безліч динамічних об'єктів і мають розуміння їх фізичних властивостей. Тривалість відео, що генеруються, може досягати до однієї хвилини.
Розробники зазначають, що поточна модель може завжди точно моделювати фізику складних сцен і неправильно інтерпретувати певні причинно-наслідкові взаємозв'язки.
Після анонсу Сема Альтмана, глави OpenAI, у соціальних мережах продемонстрували роботу SORA, генеруючи відеоролики у відповідь на запити у коментарях.
Примітно, що доступ до нейромережі нині обмежений лише певній групі тестувальників, а також деяким ілюстраторам, дизайнерам та кінематографістам, які мають вивчити потенційні сфери застосування SORA.
Нагадаємо, що вийшов безкоштовний аналог ChatGPT, який може працювати без інтернету.
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