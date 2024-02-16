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Революция от OpenAI. Представлена нейросеть, которая создает реалистичные видео на основе текстов

OpenAI представила ИИ-модель, которая генерирует видео из текста (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI, которая создала ChatGPT, представила новую нейросеть под названием SORA. Эта система способна создавать реалистичные видеоролики, исходя из текстовых описаний или изображений. В сравнении с уже существующими аналогами, SORA представляет собой настоящий прорыв в области искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт компании OpenAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта.

Что известно о новой нейросети

SORA способна создавать сложные видеоролики с высокой степенью детализации, содержащие множество динамичных объектов и обладающие пониманием их физических свойств. Продолжительность генерируемых видео может достигать до одной минуты.

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Разработчики отмечают, что текущая модель может не всегда точно моделировать физику сложных сцен и неправильно интерпретировать определенные причинно-следственные взаимосвязи.

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После анонса Сэма Альтмана, главы OpenAI, в социальных сетях продемонстрировали работу SORA, генерируя видеоролики в ответ на запросы в комментариях.

Примечательно, что доступ к нейросети в настоящее время ограничен лишь определенной группе тестировщиков, а также некоторым иллюстраторам, дизайнерам и кинематографистам, которые должны изучить потенциальные области применения SORA.

Ещё примеры видео SORA

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Напомним, что вышел бесплатный аналог ChatGPT, который может работать без интернета.

Мы также писали, что компания OpenAI выпустит свой первый гаджет.

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Искусственный интеллект