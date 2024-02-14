Вийшов безкоштовний аналог ChatGPT, який може працювати без інтернету

Nvidia представила свій власний аналог чат-бота ChatGPT, який був названий Chat with RTX. Цей сервіс вже доступний у формі демонстраційної безкоштовної програми для Windows 11 і може працювати в автономному режимі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт NVIDIA Blog .

Що відомо про новий чат-бот

Chat with RTX надає можливість запускати локальний чат-бот зі штучним інтелектом на вашому комп'ютері. Користувачі можуть передавати йому файли, документи та відео для створення саммарі (коротке зведення), аналізу інформації та отримання релевантних відповідей на основі наданих даних.

Програма функціонує на ПК і вимагає відеокарту RTX 30-ї або 40-ї серії з мінімум 8 ГБ відеопам'яті та 16 ГБ ОЗУ. Chat with RTX працює локально, і компанія стверджує, що це виключає можливість витоку особистих даних, оскільки немає звернення до хмарних серверів.

На думку редакторів The Verge, які вже тестували сервіс, Chat with RTX успішно справляється із завданнями аналізу даних. Це може бути корисним інструментом для журналістів та тих, хто працює з великими обсягами інформації.

Chat with RTX (фото: NVIDIA Blog)

Додаток здатний обробляти відео з YouTube, а також сканувати PDF-файли для отримання ключової інформації, діючи практично миттєво без затримок, які характерні для хмарних чат-ботів, таких як ChatGPT або Copilot.

Однак на даний момент Chat with RTX є ранньою версією для розробників і має деякі обмеження. Компанія Nvidia не представляє його як повністю завершене рішення, а скоріше як перспективний старт у розвитку нового аналога ChatGPT.

Розмір файлу інсталяції Chat with RTX становить приблизно 35 ГБ, і його можна завантажити з офіційного сайту Nvidia.