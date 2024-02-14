ua en ru
Ср, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вийшов безкоштовний аналог ChatGPT, який може працювати без інтернету

Середа 14 лютого 2024 14:30
UA EN RU
Вийшов безкоштовний аналог ChatGPT, який може працювати без інтернету Nvidia випустила безкоштовний аналог ChatGPT, який працює без інтернету (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Nvidia представила свій власний аналог чат-бота ChatGPT, який був названий Chat with RTX. Цей сервіс вже доступний у формі демонстраційної безкоштовної програми для Windows 11 і може працювати в автономному режимі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт NVIDIA Blog.

Що відомо про новий чат-бот

Chat with RTX надає можливість запускати локальний чат-бот зі штучним інтелектом на вашому комп'ютері. Користувачі можуть передавати йому файли, документи та відео для створення саммарі (коротке зведення), аналізу інформації та отримання релевантних відповідей на основі наданих даних.

Програма функціонує на ПК і вимагає відеокарту RTX 30-ї або 40-ї серії з мінімум 8 ГБ відеопам'яті та 16 ГБ ОЗУ. Chat with RTX працює локально, і компанія стверджує, що це виключає можливість витоку особистих даних, оскільки немає звернення до хмарних серверів.

На думку редакторів The Verge, які вже тестували сервіс, Chat with RTX успішно справляється із завданнями аналізу даних. Це може бути корисним інструментом для журналістів та тих, хто працює з великими обсягами інформації.

Вийшов безкоштовний аналог ChatGPT, який може працювати без інтернетуChat with RTX (фото: NVIDIA Blog)

Додаток здатний обробляти відео з YouTube, а також сканувати PDF-файли для отримання ключової інформації, діючи практично миттєво без затримок, які характерні для хмарних чат-ботів, таких як ChatGPT або Copilot.

Однак на даний момент Chat with RTX є ранньою версією для розробників і має деякі обмеження. Компанія Nvidia не представляє його як повністю завершене рішення, а скоріше як перспективний старт у розвитку нового аналога ChatGPT.

Розмір файлу інсталяції Chat with RTX становить приблизно 35 ГБ, і його можна завантажити з офіційного сайту Nvidia.

У нас також є матеріал про те, як підготуватися до співбесіди з рекрутером за допомогою ChatGPT.

А ще ми писали, що Google анонсувала Gemini - найбільший і найпотужніший конкурент ChatGPT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект
NEWS
Перший "Рамштайн" головкому Сирського: Умеров назвав основні теми зустрічі
Перший "Рамштайн" головкому Сирського: Умеров назвав основні теми зустрічі