Революція у спілкуванні. WhatsApp об'єднається з іншими месенджерами

Meta поділилася щодо планів для сторонніх чатів у WhatsApp та Messenger. Зміна, яка відбувається для користувачів у Європейському Союзі, вводить нові можливості для об'єднання повідомлень Messenger та WhatsApp в одній поштовій скриньці зі сторонніми чатами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі нововведення

Компанія також впроваджує нові повідомлення Messenger і WhatsApp, які будуть інформувати користувачів про те, коли вони можуть зв'язати чати з нещодавно підтримуваних додатків.

Meta заявляє, що вона "перевершила базові функції, необхідні для міжфункціональних повідомлень", і пропонуватиме розширені функції обміну повідомленнями, такі як реакції, прямі відповіді, індикатори введення та підтвердження прочитання.

Наступного року компанія також почне включати можливість створення груп з іншими людьми в сторонніх чатах. Але план Meta з міжфункціональності виходить за межі обміну повідомленнями - компанія заявляє, що впроваджуватиме підтримку сторонніх відео- та голосових дзвінків у 2027 році.

Компанія також впроваджує нові повідомлення у Messenger та WhatsApp (фото: Meta)

Meta досить давно працює над тим, щоб зробити сторонні чати доступними в WhatsApp та Messenger для користувачів ЄС. Компанія вважається "цифровим зберігачем" відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки.

Це означає, що вона повинна дотримуватися вимог щодо сумісності WhatsApp та Messenger із сторонніми додатками, такими як iMessage, Telegram, Google Messages, Signal та іншими.

Їй доведеться подолати деякі перешкоди, оскільки іншим компаніям, які хочуть інтегруватися з WhatsApp та Messenger, необхідно буде використовувати той самий протокол Signal для забезпечення конфіденційності повідомлень.

У копії угоди, яку мають підписати сторонні додатки, Meta заявляє, що зробить протокол Signal доступним для партнерів на запит.