Революция в общении. WhatsApp объединится с другими мессенджерами

Meta поделилась касательно планов для сторонних чатов в WhatsApp и Messenger. Изменение, которое происходит для пользователей в Европейском Союзе, вводит новые возможности для объединения сообщений Messenger и WhatsApp в одном почтовом ящике со сторонними чатами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали нововведения

Компания также внедряет новые уведомления в Messenger и WhatsApp, которые будут информировать пользователей о том, когда они могут связать чаты из недавно поддерживаемых приложений.

Meta заявляет, что она "превзошла базовые функции, необходимые для межфункциональных сообщений", и будет предлагать расширенные функции обмена сообщениями, такие как реакции, прямые ответы, индикаторы ввода и подтверждения прочтения.

В следующем году компания также начнет включать возможность создавать группы с другими людьми в сторонних чатах. Но план Meta по межфункциональности выходит за рамки обмена сообщениями - компания заявляет, что будет внедрять поддержку сторонних видео- и голосовых звонков в 2027 году.

Компания также внедряет новые уведомления в Messenger и WhatsApp (фото: Meta)

Meta довольно давно работает над тем, чтобы сделать сторонние чаты доступными в WhatsApp и Messenger для пользователей в ЕС. Компания считается «цифровым хранителем» в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках.

Это означает, что она должна соблюдать требования по обеспечению совместимости WhatsApp и Messenger со сторонними приложениями, такими как iMessage, Telegram, Google Messages, Signal и другими.

Ей предстоит преодолеть некоторые препятствия, поскольку другим компаниям, которые хотят интегрироваться с WhatsApp и Messenger, необходимо будет использовать тот же протокол Signal для обеспечения конфиденциальности сообщений.

В копии соглашения, которое должны подписать сторонние приложения, Meta заявляет, что сделает протокол Signal доступным для партнеров по запросу.