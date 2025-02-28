Прославляв РФ та бажав Україні втрат. Київський блогер сяде за ґрати на 5 років

Київський блогер Еміль Лам отримав реальний термін та сяде за ґрати за відео, на яких він прославляв Росію та критикував українських військових. І тепер на нього чекають 5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вирок Печерського суду, який розміщено на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Що зробив блогер

Так, у лютому та березні 2024 року Лама публікував відео, на яких говорив про війну. Він критикував Україну, вимовляв образи на адресу ЗСУ.

Потім він обурився тим, що невідомі нібито обмалювали його будинок.І тоді він почав записувати нові відео, на яких казав, що Україна "має зазнати втрат".

Блогер прославляв РФ (скріншот)

Його відео продивилися правоохоронці. І вони встановили, що блогер публікував контент, в якому було "виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України".

Згодом до Еміля нібито приходили працівники СБУ. Він навіть публікував відео з вибаченнями. Блогер стверджував, що шкодує про свої вчинки.

Вирок Емілю Ламі

Днями Печерський суд розглянув справу "горе-блогера". Під час слухання Еміль "виявив щире каяття". Втім, його все одно визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень.

"На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна", - йдеться у вироку.

Вирок Ламі (скріншот)

Скандальні українські блогери - останні новини

Днями мережа обговорювала Олександра Волошина, який знову про себе нагадав після втечі з України. Він випустив новий трек, в якому продемонстрував тугу за рідними та країною.

А до цього блогерка Юлія Верба зганьбилася через російську музику. Вона танцювала на камеру з маленькою донькою на руках, при цьому в якості "музичного супроводу" Верба чомусь обрала трек з РФ. Це жорстко засудили та висміяли юзери, а Раміл з "Курган & Agregat" не добирав слів й публічно захейтив Юлю.

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