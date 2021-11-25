Рецепт жареной хамсы по-крымскотатарски по спецтехнологии: готовим дешево и быстро!

По словам эксперта, для крымскотатарской кулинарной традиции жарки хамсы отличала специфическая технология, которая обеспечивает эргономичность приготовления этого блюда и ее красоту.

Ингредиенты:

хамса - 300 г,

мука - 50 г,

соль, черный перец по вкусу

масло - 70 мл,

лимон - половинка,

лук - половинка.

Фото: так будет выглядеть наше готовое блюдо (yizhakultura.com)

Приготовление хамса-тава

Хамсу чистим, вынимаем внутренности. Солим и перчим рыбу.

Разогреваем сковородку, вливаем немного растительного масла. Рыбу обкатываем в муке. Выкладываем рыбу на сковородку кругом, например, хвостами к бортам сковородки.

Переворачиваем этот "рыбный круг" так: накрываем сковородку большой тарелкой, переворачиваем и на сковородку с тарелки рыбу выкладываем уже другим боком.

Приправляем свежим луком, лимоном и зеленью.

Наша солнечная хамса-тава готова к употреблению!