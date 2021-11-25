Рецепт смаженої хамси по-кримськотатарськи за спецтехнологією: готуємо дешево і швидко!

За словами експертки, для кримськотатарської кулінарної традиції смаження хамси вирізняла специфічна технологія, яка забезпечує ергономічність приготування цієї страви та її красу.

Інгредієнти:

хамса - 300 г,

борошно - 50 г,

сіль, чорний перець за смаком

олія - 70 мл,

лимон - половинка,

цибуля - половинка.

Фото: Так буде виглядати наша готова страва (yizhakultura.com)

Приготування хамса-тава

Хамсу чистимо, виймаємо нутрощі. Солимо та перчимо рибу.

Розігріваємо сковорідку, вливаємо трохи рослинної олії. Рибу обкачуємо в борошні. Викладаємо рибу на сковорідку колом, наприклад, хвостами до бортів сковорідки.

Перевертаємо це "рибне коло" так: накриваємо сковорідку великою тарілкою, перевертаємо і на сковорідку з тарілки рибу викладаємо вже іншим боком.

Приправляємо свіжою цибулею, лимоном та зеленню.

Наша сонячна хамса-тава готова до вживання!