Рецепт вкусной и рассыпчатой гречки за 2 минуты: легкий способ приготовления

Отмечается, что после всех процессов приготовления блюдо далее готовится самостоятельно. Со временем ее можно есть как отдельный гарнир, или же использовать в других блюдах.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

гречка;

соль;

кипяток.

Способ приготовления:

Сначала гречку нужно промыть под проточной водой. Далее ее необходимо положить в сосуд и залить кипятком на 1-2 см выше крупы. Затем ее нужно накрыть крышкой и оставить на 1,5 часа.

Кроме того, если остается лишняя вода, то ее можно процедить через сито.

Рецепт вкусной и рассыпчатой гречки (freepik)