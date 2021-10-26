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Рецепт традиционного украинского блюда, которое несправедливо призабыли: просто и невероятно вкусно!

Автор: Светлана Мащенко

Елена Брайченко, гастрономическая исследовательница рассказала о традиционном украинском блюде, которое сейчас подзабыли. Это капустняк, который готовили украинцы сезонно - с конца осени и всю зиму. К постному капустняку добавляли немного масла, а к скоромному - растолченное с чесноком сало.

Гастроисследовательница поделилась в Facebook рецептом от своей бабушки, семья которой происходила из Черкасской области.

Ингредиенты для капустняка:

  • Картофель - 3 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Куриный бульон
  • Квашеная капуста
  • Пшено
  • Зелень
  • Сало
  • Чеснок
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Налейте на сковородку масло и сделайте зажарку из моркови и лука.

Положите в бульон (можно с кусками мяса) три целые очищенные картофелины, поставьте вариться. Добавьте измельченную и едва тушеную квашеную капусту, туда же зажарку, затем промытое пшено.

Достаньте готовый картофель, помните вилкой и верните в кастрюлю с капустняком. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте перетертое с чесноком сало, доведите до готовности.

Наш капустняк готов! Приятного аппетита!

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