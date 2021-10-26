Рецепт традиційної української страви, яку несправедливо призабули: просто і неймовірно смачно!

Інгредієнти для капусняку:

Картопля - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Курячий бульйон

Квашена капуста

Пшоно

Зелень

Сало

Часник

Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування страви

Налийте на сковорідку олію і зробіть засмажку з моркви й цибулі.

Покладіть в бульйон (можна зі шматками м'яса) три цілі очищені картоплини, поставте варитися. Додайте подрібнену та ледь тушковану квашену капусту, туди ж - засмажку, згодом - промите пшоно.

Дістаньте готову картоплю, помніть виделкою і поверніть до каструлі з капусняком. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте перетерте з часником сало, доведіть до готовності.

Наш капусняк готовий! Смачного!