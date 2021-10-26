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Рецепт традиційної української страви, яку несправедливо призабули: просто і неймовірно смачно!

Автор: Світлана Мащенко

Олена Брайченк, гастрономічна дослідниця, розповіла про традиційну українську страву, яку нині призабули. Це капусняк, який готували українці сезонно - з кінця осені та всю зиму. До пісного капусняку додавали трохи олії, а до скоромного - розтовчене з часником сало.

Гастродослідниця поділилася в Facebook рецептом від своєї бабусі, родина якої походила з Черкащини.

Інгредієнти для капусняку:

  • Картопля - 3 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Курячий бульйон
  • Квашена капуста
  • Пшоно
  • Зелень
  • Сало
  • Часник
  • Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування страви

Налийте на сковорідку олію і зробіть засмажку з моркви й цибулі.

Покладіть в бульйон (можна зі шматками м'яса) три цілі очищені картоплини, поставте варитися. Додайте подрібнену та ледь тушковану квашену капусту, туди ж - засмажку, згодом - промите пшоно.

Дістаньте готову картоплю, помніть виделкою і поверніть до каструлі з капусняком. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте перетерте з часником сало, доведіть до готовності.

Наш капусняк готовий! Смачного!

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