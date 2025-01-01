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Мало хто це знає. Названо поширену помилку, яка перетворює каву на отруту

Середа 01 січня 2025 17:00
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Мало хто це знає. Названо поширену помилку, яка перетворює каву на отруту Фото: Кава може стати отрутою (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Фахівці з безпеки харчування радять уникати поширеної помилки під час приготування кави - розігрівання напою, який охолов. Звичка повторно нагрівати каву, наприклад, у мікрохвильовій печі чи на плиті, може негативно впливати як на її склад, так і на ваше здоров'я.

Чому така кава може стати отрутою - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому не можна розігрівати каву?

Хімічні зміни в напої

Під час повторного нагрівання у каві відбуваються хімічні реакції, які змінюють склад її компонентів. Зокрема, хлорогенові кислоти, які містяться в каві та мають антиоксидантні властивості, руйнуються. У результаті утворюються речовини, що можуть:

  • Викликати підвищену кислотність шлунка.
  • Спричиняти проблеми з травленням, наприклад, печію або подразнення слизової оболонки шлунка.

Погіршення смаку та корисних властивостей

При повторному нагріванні:

  • Руйнуються антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів.
  • Напій втрачає свої смакові якості, стає гірким і менш приємним для вживання.

Ризик бактеріального забруднення

Коли кава охолоджується, у ній можуть почати розмножуватися мікроорганізми. Повторне нагрівання не завжди знищує ці бактерії повністю, що може становити небезпеку для здоров’я.

Що рекомендують експерти?

Експерти з безпеки харчування радять:

  • Завжди пити каву одразу після приготування.
  • Якщо напій охолов, краще приготувати нову порцію, ніж розігрівати стару.

Дослідження та підтвердження

Наукові дослідження підтверджують, що повторне нагрівання їжі та напоїв, зокрема кави, може впливати на їхній хімічний склад і безпеку:

  • Дослідження антиоксидантів у каві: Згідно з досліждженням, антиоксиданти в каві руйнуються при нагріванні понад 70°C.
  • Вплив хлорогенових кислот: Як зазначено у звіті Національного інституту здоров’я США (NIH), хлорогенові кислоти, які є потужними антиоксидантами, можуть утворювати потенційно токсичні сполуки під час нагрівання.
  • Ризик бактеріального забруднення: Згідно з рекомендаціями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), бактерії можуть активно розмножуватися в охолоджених напоях, особливо якщо вони зберігалися понад 2 години.

Щоб зберегти здоров’я та насолодитися справжнім смаком кави, пийте її свіжою, уникаючи розігрівання. Це допоможе уникнути шкідливих наслідків для вашого організму та насолоджуватися улюбленим напоєм у найкращій його якості.

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В матеріалі використані такі джерела - Journal of Agricultural and Food Chemistry, Національний Інститут Здоровя США, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів.

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