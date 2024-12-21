ua en ru
Сб, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Скільки чашок кави можна пити на день без шкоди для здоров’я

Субота 21 грудня 2024 09:25
UA EN RU
Скільки чашок кави можна пити на день без шкоди для здоров’я Як часто можна пити каву без шкоди для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кава - це популярний напій, які більшість п'ю по кілька разів на день. Дієтолог назвала точну кількість чашок, які можна пити на день та коли краще уникнати напою, щоб не зашкодити здоров'ю.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла лікар-ендокринолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.

Скільки кави можна пити в день

За словами експерта, кава - це спірний продукт, адже в ньому є користь і шкода, тому важливо дотримуватись норми.

Якщо ви п'єте кожен день по 5 чашок, то це дуже погано. Це може впливати на ваш мікробіом та на серцево-судинну систему. Кава також містить поліфеноли, антиоксиданти, які захищають клітини печінки та нервової системи від окиснення, якщо споживати її в чистому вигляді та якісну.

Але при цьому потрібно розуміти, що коли вона обсмажується, то виникає реакція глікації - метаболіти старіння, окиснення клітин.

Толстікова зазначила, що безпечно вживати одну чашку в день, без великої кількості цукру та меду.

"Треба знайти просто баланс в кожному продукті та дивитися, як це впливає конкретно на вас", - додала вона.

Важливо знати, що такий напій не можна вживати натщесерце, бо це вплив на слизову оболонку - це викид шлункового соку. В результаті така звичка може призвести до гастриту, порушення слизової оболонки та порушення роботи взагалі ШКТ.

Раніше ми повідомляли про 7 продуктів, які розкриють смак вашої кави по-новому.

Також ми писали, як пити каву, щоб уникнути жовтих плям та нальоту на зубах.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кава Здорова їжа Здоров'я Напої
NEWS
Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб