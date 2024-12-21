Скільки чашок кави можна пити на день без шкоди для здоров’я

Кава - це популярний напій, які більшість п'ю по кілька разів на день. Дієтолог назвала точну кількість чашок, які можна пити на день та коли краще уникнати напою, щоб не зашкодити здоров'ю.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла лікар-ендокринолог, авторка книги "Стрес крізь життя - мій mood" Катерина Толстікова.

Скільки кави можна пити в день

За словами експерта, кава - це спірний продукт, адже в ньому є користь і шкода, тому важливо дотримуватись норми.

Якщо ви п'єте кожен день по 5 чашок, то це дуже погано. Це може впливати на ваш мікробіом та на серцево-судинну систему. Кава також містить поліфеноли, антиоксиданти, які захищають клітини печінки та нервової системи від окиснення, якщо споживати її в чистому вигляді та якісну.

Але при цьому потрібно розуміти, що коли вона обсмажується, то виникає реакція глікації - метаболіти старіння, окиснення клітин.

Толстікова зазначила, що безпечно вживати одну чашку в день, без великої кількості цукру та меду.

"Треба знайти просто баланс в кожному продукті та дивитися, як це впливає конкретно на вас", - додала вона.

Важливо знати, що такий напій не можна вживати натщесерце, бо це вплив на слизову оболонку - це викид шлункового соку. В результаті така звичка може призвести до гастриту, порушення слизової оболонки та порушення роботи взагалі ШКТ.