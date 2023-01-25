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Рецепт найсмачніших шоколадних тістечок без випікання: швидко та легко

Фото: Рецепт шоколадного печива (vkurse.kz)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадне тістечко без випічки дуже легко приготувати вдома. Його смак порадує вас та ваших близьких.

Рецептом ласощів поділилася у Instagram кулінар Ліза Глінська.

Для тістечок вам знадобляться

  • 350 г печива (1 уп)
  • 70 мл молока (5 ст. л)
  • 20 г какао-порошку (2 ст.л. без гірки)
  • 150 г вареного згущеного молока (5 ст.л.)
  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури) (1/2 уп)
  • 50 г волоського горіха (8 шт)
  • Сіль за смаком.

Як приготувати тістечка?

Відкладіть для початку у бік волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао-порошку – використовуємо потім для обсипки. Візьміть печиво та зробіть з нього крихту.

Змішайте вершкове масло кімнатної температури, порошок какао, згущене молоко, сіль. Перемішайте.

Додайте молоко кімнатної температури. Перемішайте та об'єднайте з печивом. Зробіть посипку. Змішайте печиво, горіхи та какао. Сформуйте кульки, обваляйте у крихті. Поставте в холодильник на 2-3 години.

Ліза Глінська поділилася рецептом тістечок (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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