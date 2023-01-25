Рецепт найсмачніших шоколадних тістечок без випікання: швидко та легко

Шоколадне тістечко без випічки дуже легко приготувати вдома. Його смак порадує вас та ваших близьких.
Рецептом ласощів поділилася у Instagram кулінар Ліза Глінська.
Відкладіть для початку у бік волоські горіхи, 3 печива та 5 г какао-порошку – використовуємо потім для обсипки. Візьміть печиво та зробіть з нього крихту.
Змішайте вершкове масло кімнатної температури, порошок какао, згущене молоко, сіль. Перемішайте.
Додайте молоко кімнатної температури. Перемішайте та об'єднайте з печивом. Зробіть посипку. Змішайте печиво, горіхи та какао. Сформуйте кульки, обваляйте у крихті. Поставте в холодильник на 2-3 години.
Ліза Глінська поділилася рецептом тістечок (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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