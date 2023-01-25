Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных без выпекания: быстро и легко

Шоколадное пирожное без выпечки очень легко приготовить дома. Его вкус порадует вас и ваших близких.
Рецептом лакомства поделилась в Instagram кулинар Лиза Глинская.
Отложите для начала в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка – используем для обсыпки. Возьмите печенье и сделайте из него крошку.
Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешайте.
Добавьте молоко комнатной температуры. Перемешайте и объедините с печеньем. Сделайте просыпку. Смешайте печенье, орехи и какао. Сформируйте шарики, обваляйте в крошке. Поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Лиза Глинская поделилась рецептом пирожных (фото:.instagram.com/lizaglinskaya)
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