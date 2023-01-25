Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных без выпекания: быстро и легко

Для пирожных вам понадобятся

350 г печенья (1 уп)

70 мл молока (5 ст. л)

20 г какао порошка (2 ст.л. без горки)

150 г вареной сгущенки (5 ст.л.)

100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп)

50 г грецкого ореха (8 шт)

Соль по вкусу.

Как приготовить пирожные

Отложите для начала в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка – используем для обсыпки. Возьмите печенье и сделайте из него крошку.

Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешайте.

Добавьте молоко комнатной температуры. Перемешайте и объедините с печеньем. Сделайте просыпку. Смешайте печенье, орехи и какао. Сформируйте шарики, обваляйте в крошке. Поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Лиза Глинская поделилась рецептом пирожных (фото:.instagram.com/lizaglinskaya)