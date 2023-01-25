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Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных без выпекания: быстро и легко

Фото: Рецепт шоколадного печенья (vkurse.kz)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадное пирожное без выпечки очень легко приготовить дома. Его вкус порадует вас и ваших близких.

Рецептом лакомства поделилась в Instagram кулинар Лиза Глинская.

Для пирожных вам понадобятся

  • 350 г печенья (1 уп)
  • 70 мл молока (5 ст. л)
  • 20 г какао порошка (2 ст.л. без горки)
  • 150 г вареной сгущенки (5 ст.л.)
  • 100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 уп)
  • 50 г грецкого ореха (8 шт)
  • Соль по вкусу.

Как приготовить пирожные

Отложите для начала в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао порошка – используем для обсыпки. Возьмите печенье и сделайте из него крошку.

Смешайте сливочное масло комнатной температуры, порошок какао, сгущенку, соль. Перемешайте.

Добавьте молоко комнатной температуры. Перемешайте и объедините с печеньем. Сделайте просыпку. Смешайте печенье, орехи и какао. Сформируйте шарики, обваляйте в крошке. Поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Лиза Глинская поделилась рецептом пирожных (фото:.instagram.com/lizaglinskaya)

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