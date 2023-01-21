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Наполеон без збивання і випічки: дуже простий рецепт смакоти

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Субота 21 січня 2023 08:30
Наполеон без збивання і випічки: дуже простий рецепт смакоти Як приготувати Наполеон без випічки (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Випікання Наполеону - це зазвичай трудомісткий процес, який передбачає приготування складного листкового тіста. Але все можна зробити значно простіше.

Рецепт з'явився в YouTube кулінарки Лілії Цвіт.

Інгредієнти на форму 20 см:

  • печиво листкове - 500 г
  • молоко - 1 л
  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 200 г
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • крохмаль - 80 г
  • масло - 100 г

Покрокове приготування

У каструлі з'єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль. Перетріть все добре, щоб не було грудочок. Додавайте молоко у два-три етапи, вмішуючи поступово.

Поставте нагріватися на маленькому вогні. Коли маса почне закипати і загусне, вимкніть плиту. Додайте в гарячий крем масло і добре збийте. Поставте крем охолоджуватися до ледь теплої температури.

На дно форми викладіть печиво з листкового тіста. Щедро змастіть теплим кремом. Чергуйте печиво з кремом, доки не використаєте весь крем і печиво. Залиште трохи печива для крихти. Зверху торт посипте крихтою з печива, щоб прикрасити торт.

Відправте торт мінімум на дві години, краще - на ніч. Наш тортик готовий!

Раніше ми писали, як приготувати найдешевший торт без яєць, молока чи масла.

Крім того читайте про рецепт вафельного торту Снікерс.

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