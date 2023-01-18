Найдешевший торт без яєць, молока чи масла: рецепт шоколадного дива
Шоколадний торт за особливим рецептом - це неймовірна смакота, яку спекти можна без зайвих витрат і зусиль. До його складу не входять яйця, молоко, масло чи сметана, проте текстуру він має пухку і ніжну, а смак - дуже насичено-шоколадний.
Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі в YouTube.
Інгредієнти на форму 25х35 см
Тісто:
- 3 склянки (600 г) борошна
- 1 склянка (200 г) цукру
- 1 склянка (0,25 л) олії
- 50 г какао
- 1 пачка ванілі
- 2 склянки (0,5 л) води
- 1 ч. л. солі
- 2 ч. л. соди
- 2 ст. л. оцту
Для шоколадної глазурі:
- 50 г какао
- 5 ст. л. (100 г) цукру
- 3 ст. л. олії
- 1 склянка (0,25 л) води
Додатково:
- Улюблене варення - 250 мл.
Покрокове приготування
З'єднайте борошно з цукром і ванільним цукром, додайте сіль, соду та какао. Ретельно перемішайте суху суміш.
Окремо з'єднайте воду, олію і оцет.
Поєднайте рідку та суху суміш, добре перемішуючи. Тісто має вийти досить рідким. Залиште його на 10 хвилин.
Вилийте тісто у форму і випікайте при температурі 190 градусів протягом 40-50 хвилин.
Розріжте тісто на три коржі. Намажте їх улюбленим варенням.
Приготуйте глазур: у сотейнику з'єднайте какао, цукор та олію. Замісіть густу масу. Поступово додайте воду, постійно помішуючи. Закип'ятіть і гарячою глазур'ю змастіть торт. Залиште на 2-3 години постояти в холодильнику.
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