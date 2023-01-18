Найдешевший торт без яєць, молока чи масла: рецепт шоколадного дива

Шоколадний торт за особливим рецептом - це неймовірна смакота, яку спекти можна без зайвих витрат і зусиль. До його складу не входять яйця, молоко, масло чи сметана, проте текстуру він має пухку і ніжну, а смак - дуже насичено-шоколадний.

Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі в YouTube.