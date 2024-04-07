Рецепт сырников с манкой, от которых родные и гости будут в восторге
Сырники - отличный выбор для завтрака или ужина благодаря несложному рецепту и полезным свойствам составляющих. Хотя сырники можно готовить и без манки, этот элемент сделает сырники более рыхлыми и красивыми, ведь манка впитывает лишнюю влагу и не позволяет сырникам "расползаться" по сковороде.
О том, как готовить невероятные сырники с манкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Cookpad .
Что нужно для сырников с манкой
Для того чтобы сырники были пышными и ароматными, вам понадобится:
- Кисломолочный творог - 700 г
- Манка - 3-4 ст. л.
- Мука - 2-3 ст. л.
- Яйца - 2 шт.
- Масло подсолнечное - для жарки
- Сахар ванильный - 1 ч. л.
- Сахар - 3-4 ст. л.
- Соль - щепотка
Как готовить на сковороде сырники с манкой
Если сыр содержит много влаги, можно убрать лишнюю с помощью марли - для этого заверните сыр в марлю и отожмите жидкость.
Чтобы приготовить пышные сырники, переложите сыр в глубокую миску, добавьте яйца и перемешайте, немного раздавливая сыр вилкой, чтобы не было комочков. Однако делать однородную консистенцию не обязательно - маленькие кусочки сыра сделают текстуру и вкус сырников более интересными.
Добавьте соль, сахар, ванильный сахар, манку и муку, тщательно перемешайте и подождите 15-20 минут, чтобы манка забрала влагу из теста.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, из теста сформируйте будущие сырники - слепите шарики одинакового размера, слегка приплюсните их и выложите на сковороду. Обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета и выложите готовые сырники на бумажное полотенце - это уберет лишнее масло.
После этого пышные сырники с манкой готовы - можно подавать их с вареньем, медом или есть без дополнительных ингредиентов сразу, как только они немного остынут.
Кстати, недавно мы рассказывали, как приготовить рыхлую шарлотку без сахара и муки.
А также писали о том, как приготовить чизкейк всего из трех ингредиентов.