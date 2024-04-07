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Рецепт сырников с манкой, от которых родные и гости будут в восторге

Воскресенье 07 апреля 2024 08:30
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Рецепт сырников с манкой, от которых родные и гости будут в восторге Сырники - легкое блюдо на завтрак или ужин (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Сырники - отличный выбор для завтрака или ужина благодаря несложному рецепту и полезным свойствам составляющих. Хотя сырники можно готовить и без манки, этот элемент сделает сырники более рыхлыми и красивыми, ведь манка впитывает лишнюю влагу и не позволяет сырникам "расползаться" по сковороде.

О том, как готовить невероятные сырники с манкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Cookpad .

Что нужно для сырников с манкой

Для того чтобы сырники были пышными и ароматными, вам понадобится:

  • Кисломолочный творог - 700 г
  • Манка - 3-4 ст. л.
  • Мука - 2-3 ст. л.
  • Яйца - 2 шт.
  • Масло подсолнечное - для жарки
  • Сахар ванильный - 1 ч. л.
  • Сахар - 3-4 ст. л.
  • Соль - щепотка

Как готовить на сковороде сырники с манкой

Если сыр содержит много влаги, можно убрать лишнюю с помощью марли - для этого заверните сыр в марлю и отожмите жидкость.

Чтобы приготовить пышные сырники, переложите сыр в глубокую миску, добавьте яйца и перемешайте, немного раздавливая сыр вилкой, чтобы не было комочков. Однако делать однородную консистенцию не обязательно - маленькие кусочки сыра сделают текстуру и вкус сырников более интересными.

Добавьте соль, сахар, ванильный сахар, манку и муку, тщательно перемешайте и подождите 15-20 минут, чтобы манка забрала влагу из теста.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, из теста сформируйте будущие сырники - слепите шарики одинакового размера, слегка приплюсните их и выложите на сковороду. Обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета и выложите готовые сырники на бумажное полотенце - это уберет лишнее масло.

После этого пышные сырники с манкой готовы - можно подавать их с вареньем, медом или есть без дополнительных ингредиентов сразу, как только они немного остынут.

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