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Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)

Середа 03 квітня 2024 18:08
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Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео) Рецепт міні-чизкейку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усім подобається чизкейк, адже це один з найпопулярніших десертів. Приготувати його можна за новим рецептом, а саме у формочках для кексів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Анатолія Добровольского.

Що знадобиться

Рецепт є дуже простим, адже для приготування знадобиться лише три інгредієнти.

Заздалегідь підготуйте:

  • сир кисломолочний - 500 г
  • яйця курячі - 3 шт.
  • згущене молоко - 350 г

Щоб десерт вийшов ніжним, у сиру повинна бути правильна текстура - без крупних грудочок.

Спосіб приготування

Спочатку у чаші блендера потрібно з'єднати сир, яйця та згущене молоко. Все перебийте до однорідності та розподіліть по формочках.

Випікайте чизкейки при температурі 165°C 20-25 хвилин.

За бажанням у десерт можна додати заморожені ягоди або шоколад.

Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)Сподобаються усім: як приготувати міні-чизкейки всього з трьох інгредієнтів (відео)Рецепт кексів з трьох інгредієнтів (скриншот)

@dobrovolskyi_hchef Солодощі з трьох інгридієнтів. Це дуже просто. Але бережіться. Дуже солодко. Сир кисломолочний 500 г Яйця 3 шт Згущене молоко 1 банка. #чиз #чизкейк #запіканка #солодко #смачно оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi

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