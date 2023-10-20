Рецепт швидкого маринованого перцю, який будуть "лопати" всі

В Україні ще активно продають болгарський перець, і ціна на нього є ще прийнятною. Саме час приготувати із нього смачну закуску, яка сподобається всім.
Рецептом маринованого перцю ділиться РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Telegram-канал "Домашня консервація".
На 3-4 кг перцю:
Перець поріжте соломкою. Варіть у маринаді 10 хвилин. Укладіть у стерилізовані банки (зручніше користуватиметься вилкою та утрамбовувати). Долийте маринад у банки і закрутіть. Смачного!
Болгарський перець відомий високим вмістом вітаміну С: у невеликому плоді може бути близько трьох добових норм. Перець багатий на вітаміни А, В6, В9, Е, Р, а також калієм, фосфором, кальцієм, магнієм і залізом. Крім цього, у ньому міститься багато води.
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