Рецепт быстрого маринованного перца, который будут "лопать" все

Для приготовления вам понадобится

На 3-4 кг перца:

1 стакан сахара

1 стакан уксуса

1 стакан растительного масла

1 стакан воды

1 ст.лож.соли, перец горошек, лавровый лист.

Как приготовить

Перец порежьте соломкой. Варите в маринаде 10 минут. Уложите в стерилизованные банки (удобнее будет пользоваться вилкой и утрамбовывать). Долейте маринад в банки и закрутите. Приятного аппетита!

Чем полезен перец

Болгарский перец известен высоким содержанием витамина С: в небольшом плоде может содержаться около трех суточных норм. Перец богат витаминами А, В6, В9, Е, Р, а также калием, фосфором, кальцием, магнием и железом. Помимо этого, в нем содержится много воды.