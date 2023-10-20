Рецепт швидкого маринованого перцю, який будуть "лопати" всі

В Україні ще активно продають болгарський перець, і ціна на нього є ще прийнятною. Саме час приготувати із нього смачну закуску, яка сподобається всім.

Рецептом маринованого перцю ділиться РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на Telegram-канал "Домашня консервація".