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Рецепт быстрого маринованного перца, который будут "лопать" все

Пятница 20 октября 2023 08:37
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Рецепт быстрого маринованного перца, который будут "лопать" все Как приготовить маринованный перец (Скриншот)
Автор: Styler

В Украине еще активно продают болгарский перец, и цена на него еще приемлема. Самое время приготовить из него вкусную закуску, которая понравится всем.

Рецептом маринованного перца делится РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Telegram-канал "Домашня консервація".

Для приготовления вам понадобится

На 3-4 кг перца:

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан уксуса
  • 1 стакан растительного масла
  • 1 стакан воды
  • 1 ст.лож.соли, перец горошек, лавровый лист.

Как приготовить

Перец порежьте соломкой. Варите в маринаде 10 минут. Уложите в стерилизованные банки (удобнее будет пользоваться вилкой и утрамбовывать). Долейте маринад в банки и закрутите. Приятного аппетита!

Чем полезен перец

Болгарский перец известен высоким содержанием витамина С: в небольшом плоде может содержаться около трех суточных норм. Перец богат витаминами А, В6, В9, Е, Р, а также калием, фосфором, кальцием, магнием и железом. Помимо этого, в нем содержится много воды.

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