Рецепт шоколадной колбасы от крутого шеф-повара: самый простой десерт для детей

Шоколадная колбаса – любимое лакомство детей и взрослых в Италии. Там этот десерт ассоциируют именно с детством и называют salame al cioccolato. Готовится она очень просто и в процесс можно вовлекать детей.
Рецептом итальянской шоколадной колбасы поделился известный шеф-повар Марко Черветти на своем YouTube-канале.
Положите в миску сливочное масло, сахар, шоколад и тщательно перемешайте, желательно руками.
Добавьте какао-порошок, печенье размельчите руками, тщательно перемешайте все ингредиенты.
Выкладывайте смесь на пищевую пленку ровным слоем. А потом скрутите все в колбаску. На концах колбаску закрепите.
Поместите готовую колбаску в холодильник на два часа.
С готового десерта снимите пищевую пленку и посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте кусочками и подавайте к чаю.
Рецепт шоколадной колбасы от известного шеф-повара
Интересно! Такой десерт можно приготовить и для взрослых. Можно в смесь добавить коньяк или ром. Но при этом нужно следить, чтобы лакомство не попало в руки детей.
Кстати, обычный сахар в рецепте можно заменить сгущенным молоком или другим видом сахара – это зависит от ваших вкусовых предпочтений.
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