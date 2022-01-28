Рецепт шоколадной колбасы от крутого шеф-повара: самый простой десерт для детей

Ингредиенты:

Сливочное масло – 400 г

Шоколад – 200 г

Какао-порошок – 50 г

Печенье – 300 г

Сахар – 150 г

Сахарная пудра – 5 г

Способ приготовления

Положите в миску сливочное масло, сахар, шоколад и тщательно перемешайте, желательно руками.

Добавьте какао-порошок, печенье размельчите руками, тщательно перемешайте все ингредиенты.

Выкладывайте смесь на пищевую пленку ровным слоем. А потом скрутите все в колбаску. На концах колбаску закрепите.

Поместите готовую колбаску в холодильник на два часа.

С готового десерта снимите пищевую пленку и посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте кусочками и подавайте к чаю.

Рецепт шоколадной колбасы от известного шеф-повара

Интересно! Такой десерт можно приготовить и для взрослых. Можно в смесь добавить коньяк или ром. Но при этом нужно следить, чтобы лакомство не попало в руки детей.

Кстати, обычный сахар в рецепте можно заменить сгущенным молоком или другим видом сахара – это зависит от ваших вкусовых предпочтений.