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Рецепт шоколадної ковбаси від крутого шеф-кухаря: найпростіший десерт для дітей

Автор: Анна Шиканова

Шоколадна ковбаса - улюблені ласощі дітей і дорослих в Італії. Там цей десерт асоціюють саме з дитинством і називають salame al cioccolato. Готується вона дуже просто і в процес можна залучати дітей.

Рецептом італійської шоколадної ковбаси поділився відомий шеф-кухар Марко Черветті на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло - 400 г
  • Шоколад - 200 г
  • Какао-порошок - 50 г
  • Печиво - 300 г
  • Цукор - 150 г
  • Цукрова пудра - 5 г

Спосіб приготування

Покладіть в миску вершкове масло, цукор, шоколад і ретельно перемішайте, бажано руками.

Додайте какао-порошок, печиво подрібніть руками, ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Викладайте суміш на харчову плівку рівним шаром. А потім скрутіть все в ковбаску. На кінцях ковбаску закріпіть.

Помістіть готову ковбаску в холодильник на дві години.

З готового десерту зніміть харчову плівку і посипте цукровою пудрою. Наріжте шматочками та подавайте до чаю.

Рецепт шоколадної ковбаси від відомого шеф-кухаря

Цікаво! Такий десерт можна приготувати й для дорослих. Можна в суміш додати коньяк або ром. Але при цьому потрібно стежити, щоб ласощі не потрапило в руки дітей.

До речі, звичайний цукор в рецепті можна замінити згущеним молоком або іншим видом цукру – це залежить від ваших смакових уподобань.

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