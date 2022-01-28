Рецепт шоколадної ковбаси від крутого шеф-кухаря: найпростіший десерт для дітей

Шоколадна ковбаса - улюблені ласощі дітей і дорослих в Італії. Там цей десерт асоціюють саме з дитинством і називають salame al cioccolato. Готується вона дуже просто і в процес можна залучати дітей.
Рецептом італійської шоколадної ковбаси поділився відомий шеф-кухар Марко Черветті на своєму YouTube-каналі.
Покладіть в миску вершкове масло, цукор, шоколад і ретельно перемішайте, бажано руками.
Додайте какао-порошок, печиво подрібніть руками, ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Викладайте суміш на харчову плівку рівним шаром. А потім скрутіть все в ковбаску. На кінцях ковбаску закріпіть.
Помістіть готову ковбаску в холодильник на дві години.
З готового десерту зніміть харчову плівку і посипте цукровою пудрою. Наріжте шматочками та подавайте до чаю.
Рецепт шоколадної ковбаси від відомого шеф-кухаря
Цікаво! Такий десерт можна приготувати й для дорослих. Можна в суміш додати коньяк або ром. Але при цьому потрібно стежити, щоб ласощі не потрапило в руки дітей.
До речі, звичайний цукор в рецепті можна замінити згущеним молоком або іншим видом цукру – це залежить від ваших смакових уподобань.
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