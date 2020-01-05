Рецепт рождественской кутьи от победителя МастерШефа

Кутью на Рождество традиционного готовят из пшеницы, добавляя туда сухофрукты, но многие украинцы все еще пребывают в поиске идеального рецепта этого блюда к рождественскому столу. Именно с кутьи начинается праздничный ужин в Святвечер. В оригинальном рецепте для приготовления блюда используется пшеница, мак, сухофрукты и мед. Мы публикуем для вас рецепт этого блюда от победителя "МастерШефа", кулинара Евгения Клопотенко.

В его рецепте вместо пшеницы присутствует перловка, попробуйте такую вариацию, вам понравится.

Кутья из перловки, клюквы и меда (klopotenko.com)

Клопотенко берет перловку - но не варит ее, а попросту замачивает - так она остается твердой и при этом абсолютно готовой. В качестве пикантного дополнения Евгений использует сушеную клюкву, придающую блюду приятную кислинку.

Ингредиенты:

250-300 гр. перловки,

50 гр. сушеной клюквы,

1 шт. - сок одного лайма,

50 гр. мака,

30 гр. изюма,

50 гр. грецких орехов,

1 ст. л. меда.

Кутья из булгура с лаймом

Для этого блюда Евгений Клопотенко вместо традиционной пшеницы или перловки, использует рис-булгур для создания необычного вкуса. Чтобы сделать кутью более пикантной, кулинар добавил в нее сок лайма.

Ингредиенты:

250-300 гр. булгура,

50 гр. сушеной клюквы,

1 шт. сок одного лайма,

50 гр. мака,

30 гр. изюма,

50 гр. грецких орехов

1 ст. л. меда.

Также напомним вам традиционный рецепт кутьи из пшеницы и сухофруктов.

Пропорции ингредиентов на 2 порции кутьи:

пшеница - 200 г;

изюм - 40 г;

курага - 20 г;

фундук - 10 г;

грецкие орехи -15 г;

мак - 10 г;

мед - 10 г;

Крупу отварить до готовности (предварительно замочить на ночь и готовить около 40 минут в кипящей воде). Мак, изюм и курагу замочить в горячей воде. Орехи можно поджарить на сухой сковороде и мелко нарезать. В готовую кашу добавить все ингредиенты, мед, перемешать и украсить по желанию.