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Кутья на Рождество: самые популярные рецепты

Lite » Еда 05.01.2019 - 07:00
Кутья на Рождество: самые популярные рецепты
Фото: Рождественская кутя (facebook.com/itreba.org)

Кутью на Рождество традиционно гототовят из пшеницы и сухофруктов, но есть и оригинальные рецепты этого блюда

Кутья на Рождество 2019 по старинному рецепту, а также вкусные и необычные варианты главного рождественского угощения - в подборке РБК-Lite.

Кутья из пшеницы на Рождество

С кутьи начинается праздничный ужин в Святвечер. В оригинальном рецепте для приготовления блюда используется пшеница, мак, сухофрукты и мед. Пропорции ингредиентов на 2 порции кутьи:

  • пшеница - 200 г;
  • изюм - 40 г;
  • курага - 20 г;
  • фундук - 10 г;
  • грецкие орехи -15 г;
  • мак - 10 г;
  • мед - 10 г;

Кутья из пшеницыФото: Кутья из пшеницы на Рождество (instagram.com/vkusno360)

Крупу отварить до готовности (преварительно замочить на ночь и готовить около 40 минут в кипящей воде). Мак, изюм и курагу замочить в горячей воде. Орехи можно поджарить на сухой сковороде и мелко нарезать. В готовую кашу добавить все ингредиенты, мед, перемешать и украсить по желанию.

Рождественская кутья в мультиварке: простой и быстрый рецепт

В мультиварке любая каша вариться быстрее и имеет более насыщенный вкус. Для приготовления кутьи в мультиварке пшеницу замачивать нет необходимости. Состав продуктов:

  • пшеница - 1 стакан;
  • изюм - 100 г;
  • мак - 3 ст. л.;
  • грецкие орехи - 50 г;
  • мед - 3 ст. л.;
  • сахар - 1 ч.л.;
  • соль по вкусу.

Кутья на Рождество в мультиваркеФото: Кутья на Рождество в мультиварке (instagram.com/gazetapetersburska)

Пшеницу промыть и залить водой в соотношении 1:5, посолить. Поставить программу "тушение" на 2,5 часа. Если пшеница пропаренная или была предварительно замочена, готовить нужно в режиме "каша" 40 минут.

Мак и изюм залить кипятком, орехи измельчить. Спустя час слить воду с мака, добавить 1 ч.л. сахара и хорошо перетереть в ступке.

Когда каша будет готова, добавить изюм, орехи, мак, мед и тщательно перемешать кутью.

Кутья из риса с миндалем

На Рождество часто делают кутью из риса, т.к. эта крупа готовится намного проще пшеницы. Необходимы следующие ингредиенты:

  • рис - 1 стакан;
  • миндаль - 100 г;
  • изюм - 100 г;
  • сахар - 1-3 ст.л.;
  • соль - по вкусу.

Рисовая кутья на Рождество с миндалемФото: Рисовая кутья на Рождество с миндалем (instagram.com/antonina_voloshina)

Рис промыть холодной водой, довести до кипения, подсолить и варить на медленном огне 10-15 минут.

Миндальные орехи мелко порубить ножом. Изюм замочить в горячей воде на 15 минут.

В готовую кашу добавить сахар по вкусу, орехи и изюм. Перемешать и выложить в блюдо, украсив целым миндалем.

Сочиво (кутя) на Рождество с апельсиновым соком

Оригинальная и яркая рождественская кутья с соком апельсина станет изюминкой праздничного стола. Потребуется:

  • 1 стакан риса;
  • 2,5 стакана апельсинового сока;
  • 100 грамм изюма;
  • 100 грамм кураги;
  • 100 грамм фундука;
  • 100 грамм миндаля;
  • 1,5 ст.л. меда;
  • чернослив для украшения.

Сочиво на РождествоФото: Сочиво на Рождество (instagram.com/d_light_daily)

Рис промыть в холодной воде. Залить крупу соком, поставить на огонь и варить до готовности. Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. Сухофрукты замочить, после чего курагу нарезать соломкой.

В готовый рис добавить все ингредиенты, влить мед и перемешать. Сверху украсить черносливом.

Вишневая рождественская кутья

Оригинальный вариант праздничного угощения готовится из риса с добавлением вишни. Необходимые продукты:

  • рис - 200 грамм;
  • сахар - 50 грамм;
  • вишня размороженная - 200 грамм;
  • мед - 3 ст.л.
  • миндаль - 50 грамм.

Вишню очистить от косточек, смешать с сахаром и дать немного пропитаться. Рис промыть холодной водой, всыпать в кастрюлю, залить водой в соотношении 1:2, варить после закипания 15 минут.

Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. В готовую кашу добавить вишню,орехи и мед, перемешать.

Кстати, на праздник можно приготовить пряный морковно-яблочный кекс. Такой десерт без сахара станет находкой для тех, кто хочет похудеть. 

Еще один вариант сладкого угощения на Рождество - пирог-клафути с вишней и пряностями.

Видео: РБК-Украина

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