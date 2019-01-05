Кутья на Рождество: самые популярные рецепты

Фото: Рождественская кутя (facebook.com/itreba.org)

Кутью на Рождество традиционно гототовят из пшеницы и сухофруктов, но есть и оригинальные рецепты этого блюда

Кутья на Рождество 2019 по старинному рецепту, а также вкусные и необычные варианты главного рождественского угощения - в подборке РБК-Lite.

Кутья из пшеницы на Рождество

С кутьи начинается праздничный ужин в Святвечер. В оригинальном рецепте для приготовления блюда используется пшеница, мак, сухофрукты и мед. Пропорции ингредиентов на 2 порции кутьи:

пшеница - 200 г;

изюм - 40 г;

курага - 20 г;

фундук - 10 г;

грецкие орехи -15 г;

мак - 10 г;

мед - 10 г;

Фото: Кутья из пшеницы на Рождество (instagram.com/vkusno360)

Крупу отварить до готовности (преварительно замочить на ночь и готовить около 40 минут в кипящей воде). Мак, изюм и курагу замочить в горячей воде. Орехи можно поджарить на сухой сковороде и мелко нарезать. В готовую кашу добавить все ингредиенты, мед, перемешать и украсить по желанию.

Рождественская кутья в мультиварке: простой и быстрый рецепт

В мультиварке любая каша вариться быстрее и имеет более насыщенный вкус. Для приготовления кутьи в мультиварке пшеницу замачивать нет необходимости. Состав продуктов:

пшеница - 1 стакан;

изюм - 100 г;

мак - 3 ст. л.;

грецкие орехи - 50 г;

мед - 3 ст. л.;

сахар - 1 ч.л.;

соль по вкусу.

Фото: Кутья на Рождество в мультиварке (instagram.com/gazetapetersburska)

Пшеницу промыть и залить водой в соотношении 1:5, посолить. Поставить программу "тушение" на 2,5 часа. Если пшеница пропаренная или была предварительно замочена, готовить нужно в режиме "каша" 40 минут.

Мак и изюм залить кипятком, орехи измельчить. Спустя час слить воду с мака, добавить 1 ч.л. сахара и хорошо перетереть в ступке.

Когда каша будет готова, добавить изюм, орехи, мак, мед и тщательно перемешать кутью.

Кутья из риса с миндалем

На Рождество часто делают кутью из риса, т.к. эта крупа готовится намного проще пшеницы. Необходимы следующие ингредиенты:

рис - 1 стакан;

миндаль - 100 г;

изюм - 100 г;

сахар - 1-3 ст.л.;

соль - по вкусу.

Фото: Рисовая кутья на Рождество с миндалем (instagram.com/antonina_voloshina)

Рис промыть холодной водой, довести до кипения, подсолить и варить на медленном огне 10-15 минут.

Миндальные орехи мелко порубить ножом. Изюм замочить в горячей воде на 15 минут.

В готовую кашу добавить сахар по вкусу, орехи и изюм. Перемешать и выложить в блюдо, украсив целым миндалем.

Сочиво (кутя) на Рождество с апельсиновым соком

Оригинальная и яркая рождественская кутья с соком апельсина станет изюминкой праздничного стола. Потребуется:

1 стакан риса;

2,5 стакана апельсинового сока;

100 грамм изюма;

100 грамм кураги;

100 грамм фундука;

100 грамм миндаля;

1,5 ст.л. меда;

чернослив для украшения.

Фото: Сочиво на Рождество (instagram.com/d_light_daily)

Рис промыть в холодной воде. Залить крупу соком, поставить на огонь и варить до готовности. Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. Сухофрукты замочить, после чего курагу нарезать соломкой.

В готовый рис добавить все ингредиенты, влить мед и перемешать. Сверху украсить черносливом.

Вишневая рождественская кутья

Оригинальный вариант праздничного угощения готовится из риса с добавлением вишни. Необходимые продукты:

рис - 200 грамм;

сахар - 50 грамм;

вишня размороженная - 200 грамм;

мед - 3 ст.л.

миндаль - 50 грамм.

Вишню очистить от косточек, смешать с сахаром и дать немного пропитаться. Рис промыть холодной водой, всыпать в кастрюлю, залить водой в соотношении 1:2, варить после закипания 15 минут.

Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. В готовую кашу добавить вишню,орехи и мед, перемешать.

Кстати, на праздник можно приготовить пряный морковно-яблочный кекс. Такой десерт без сахара станет находкой для тех, кто хочет похудеть.

Еще один вариант сладкого угощения на Рождество - пирог-клафути с вишней и пряностями.

Видео: РБК-Украина