Кутья на Рождество: самые популярные рецепты

Кутью на Рождество традиционно гототовят из пшеницы и сухофруктов, но есть и оригинальные рецепты этого блюда
Кутья на Рождество 2019 по старинному рецепту, а также вкусные и необычные варианты главного рождественского угощения - в подборке РБК-Lite.
С кутьи начинается праздничный ужин в Святвечер. В оригинальном рецепте для приготовления блюда используется пшеница, мак, сухофрукты и мед. Пропорции ингредиентов на 2 порции кутьи:
Фото: Кутья из пшеницы на Рождество (instagram.com/vkusno360)
Крупу отварить до готовности (преварительно замочить на ночь и готовить около 40 минут в кипящей воде). Мак, изюм и курагу замочить в горячей воде. Орехи можно поджарить на сухой сковороде и мелко нарезать. В готовую кашу добавить все ингредиенты, мед, перемешать и украсить по желанию.
В мультиварке любая каша вариться быстрее и имеет более насыщенный вкус. Для приготовления кутьи в мультиварке пшеницу замачивать нет необходимости. Состав продуктов:
Фото: Кутья на Рождество в мультиварке (instagram.com/gazetapetersburska)
Пшеницу промыть и залить водой в соотношении 1:5, посолить. Поставить программу "тушение" на 2,5 часа. Если пшеница пропаренная или была предварительно замочена, готовить нужно в режиме "каша" 40 минут.
Мак и изюм залить кипятком, орехи измельчить. Спустя час слить воду с мака, добавить 1 ч.л. сахара и хорошо перетереть в ступке.
Когда каша будет готова, добавить изюм, орехи, мак, мед и тщательно перемешать кутью.
На Рождество часто делают кутью из риса, т.к. эта крупа готовится намного проще пшеницы. Необходимы следующие ингредиенты:
Фото: Рисовая кутья на Рождество с миндалем (instagram.com/antonina_voloshina)
Рис промыть холодной водой, довести до кипения, подсолить и варить на медленном огне 10-15 минут.
Миндальные орехи мелко порубить ножом. Изюм замочить в горячей воде на 15 минут.
В готовую кашу добавить сахар по вкусу, орехи и изюм. Перемешать и выложить в блюдо, украсив целым миндалем.
Оригинальная и яркая рождественская кутья с соком апельсина станет изюминкой праздничного стола. Потребуется:
Фото: Сочиво на Рождество (instagram.com/d_light_daily)
Рис промыть в холодной воде. Залить крупу соком, поставить на огонь и варить до готовности. Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. Сухофрукты замочить, после чего курагу нарезать соломкой.
В готовый рис добавить все ингредиенты, влить мед и перемешать. Сверху украсить черносливом.
Оригинальный вариант праздничного угощения готовится из риса с добавлением вишни. Необходимые продукты:
Вишню очистить от косточек, смешать с сахаром и дать немного пропитаться. Рис промыть холодной водой, всыпать в кастрюлю, залить водой в соотношении 1:2, варить после закипания 15 минут.
Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. В готовую кашу добавить вишню,орехи и мед, перемешать.
Кстати, на праздник можно приготовить пряный морковно-яблочный кекс. Такой десерт без сахара станет находкой для тех, кто хочет похудеть.
Еще один вариант сладкого угощения на Рождество - пирог-клафути с вишней и пряностями.
Видео: РБК-Украина