Рецепт різдвяної куті від переможця МастерШефа

Кутю на Різдво традиційного готують з пшениці, додаючи туди сухофрукти, але багато українців все ще перебувають у пошуку ідеального рецепту цієї страви до святкового столу. Саме з куті починається святкова вечеря в Святвечір. В оригінальному рецепті для приготування страви використовується пшениця, мак, сухофрукти та мед. Ми публікуємо для вас рецепт цієї страви від переможця "МастерШефа", кулінара Євгена Клопотенко.

В його рецепті замість пшениці присутня перловка, спробуйте таку варіацію, вам сподобається.

Кутя з перловки, журавлини і меду (klopotenko.com)

Клопотенко бере перловку - але не варить її, а просто замочує - так вона залишається твердою і при цьому абсолютно готовою. В якості пікантного доповнення Євген використовують сушену журавлину, вона надає страві приємну кислинку.

Склад:

250-300 гр. перловки,

50 гр. сушеної журавлини,

1 шт. сік одного лайма,

50 гр. маку,

30 гр. родзинок,

50 гр. волоських горіхів,

1 ст. л. меду.

Кутя з булгуру з лаймом

Для цієї страви Євген Клопотенко замість традиційної пшениці або перловки, використовує рис-булгур для створення незвичайного смаку. Щоб зробити кутю більш пікантною, кулінар додав у неї сік лайма.

Склад:

250-300 гр. булгуру,

50 гр. сушеної журавлини,

1 шт. сік одного лайма,

50 гр. маку,

30 гр. родзинок,

50 гр. волоських горіхів

1 ст. л. меду.

Також нагадаємо вам традиційний рецепт куті з пшениці і сухофруктів.

Пропорції інгредієнтів на 2 порції куті:

пшениця - 200 г;

ізюм - 40 г;

курага - 20 г;

фундук - 10 г;

волоські горіхи -15 г;

мак - 10 г;

мед - 10 г;

Крупу відварити до готовності (попередньо замочити на ніч і готувати близько 40 хвилин в киплячій воді). Мак, родзинки і курагу замочити в гарячій воді. Горіхи можна підсмажити на сухій сковороді і дрібно нарізати. У готову кашу додати всі інгредієнти, мед, перемішати і прикрасити за бажанням.