Рецепт різдвяної куті від переможця МастерШефа

У переддень Різдва публікуємо для вас нетрадиційний рецепт приготування куті
Кутю на Різдво традиційного готують з пшениці, додаючи туди сухофрукти, але багато українців все ще перебувають у пошуку ідеального рецепту цієї страви до святкового столу. Саме з куті починається святкова вечеря в Святвечір. В оригінальному рецепті для приготування страви використовується пшениця, мак, сухофрукти та мед. Ми публікуємо для вас рецепт цієї страви від переможця "МастерШефа", кулінара Євгена Клопотенко.
В його рецепті замість пшениці присутня перловка, спробуйте таку варіацію, вам сподобається.
Клопотенко бере перловку - але не варить її, а просто замочує - так вона залишається твердою і при цьому абсолютно готовою. В якості пікантного доповнення Євген використовують сушену журавлину, вона надає страві приємну кислинку.
Склад:
Кутя з булгуру з лаймом
Для цієї страви Євген Клопотенко замість традиційної пшениці або перловки, використовує рис-булгур для створення незвичайного смаку. Щоб зробити кутю більш пікантною, кулінар додав у неї сік лайма.
Склад:
Також нагадаємо вам традиційний рецепт куті з пшениці і сухофруктів.
Пропорції інгредієнтів на 2 порції куті:
Крупу відварити до готовності (попередньо замочити на ніч і готувати близько 40 хвилин в киплячій воді). Мак, родзинки і курагу замочити в гарячій воді. Горіхи можна підсмажити на сухій сковороді і дрібно нарізати. У готову кашу додати всі інгредієнти, мед, перемішати і прикрасити за бажанням.