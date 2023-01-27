UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рецепт простого сирного печива: це саме той смак дитинства! (відео)

Рецепт сирного печива з дитинства (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Ви куштували в дитинстві сирне печиво з цукром зверху? Воно хрумке та ніжно тане в роті, а ще смачніше запити його холодним молоком! Якщо у вас такого спогаду немає, приготуймо його!

Рецептом печива з дитинства ділиться кулінар і блогер Олексій Крючков на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Для такого печива вам знадобиться:

  • 350 грамів сиру (жирність на власний розсуд)
  • 300 грамів борошна
  • 2 чайних ложки розпушувача
  • 2 чайних ложки ванільного цукру
  • дрібка солі
  • 150 грамів вершкового масла

Готуємо печиво

Змішайте борошно, розпушувач, сіль і ванільний цукор. Потім додайте кисломолочний сир і масло. Якщо сир не розсипчастий, краще перетерти його через сито, щоб не було грудочок.

Перемішайте суміш ложкою, а потім руками. Коли тісто стане однорідним і слухняним, скрутіть його в кулю, замотайте в плівку та покладіть у холодильник на одну годину.

Після цього візьміть одну половину тіста, а іншу - залиште далі холонути, щоб вона не нагрівалася. Присипте поверхню борошном і розкачайте тісто товщиною 2-3 міліметри. Виріжте з тіста кружечки. Це зручно робити звичайною склянкою.

Насипте в глибоку тарілку цукор. Занурте туди кружечок, складіть навпіл, знову в цукор, знову складіть навпіл і знову занурте в цукор. Повторіть з усіма кружечками.

Випікайте печиво 25 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

Раніше ми розповідали, що робити з тістом, якщо зникло світло.

Дивіться також як приготувати розкішний торт "Наполеон" без мороки з тістом.

Читайте РБК-Україна в Google News
приготування стравсолодощісолодке