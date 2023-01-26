Що робити з тістом, якщо раптово вимкнули світло: чіткий алгоритм дій

Через постійні ракетні обстріли Росії в Україні відбуваються планові та екстренні вимкнення електроенергії. Вони можуть статись в будь-який момент, навіть тоді, коли ви тільки почали працювати з тістом.

Фудблогерка Міла Анпілогова в Instagram розповіла, що роботи з тістом, коли раптово вимкнули світло.

Вимкнули світло на етапі замісу

За її словами, якщо заміс пшеничного тіста був в комбайні, то слід перекласти тісто на стіл і продовжити замішувати руками.

Однак, якщо ви замішували житнє тісто, то продовжіть це робити ложкою чи руками.

На етапі бродіння

Якщо вимкнення світла сталось на початок бродіння, то тісто слід залишити за кімнатної температури чи поставити в холодильник. Потрібно зачекати завершення бродіння.

Зазначається, якщо світло зникло на кінець бродіння, то слід сформувати з тіста заготовки, після чого залишити їх на вистоювання: за кімнатної температури, в холодильнику або на балконі.

На етапі випікання

Часто так трапляється, коли світло вимикають у найнеочікуваніший момент. Це може статись навіть під час випікання випічки.

У такій ситуації заготовку слід поставити в морозильну камеру. Звичайно, виріб після цього вже не буде мати гарний вигляд. Але ви хоча б зможете врятувати тісто від перебродіння.

Також можна заготовку розподілити на невеличкі порції, розкатати та пекти на сковорідці.

Як приготувати хліб на сковороді

Необхідно сковорідку змастити олією, викласти на неї тісто, після чого залишити його на 15 хвилин, щоб воно відпочило і піднялося. Сковороду краще прикрити кришкою.

Під час випікання, щоб тісто не прилипло до кришки, краще накрити його високою мискою.

Випікати хліб потрібно на маленькому вогні приблизно 20 хвилин, після чого зняти миску, накрити хліб пергаментом і перевернути, помістивши його назад на сковорідку, але вже на пергаменті. Накрити кришкою і в такий спосіб випікати ще 10-15 хвилин.