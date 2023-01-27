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Рецепт простого творожного печенья: это именно тот вкус детства! (видео)

Рецепт творожного печенья с детства (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Вы пробовали в детстве творожное печенье с сахаром сверху? Оно хрустящее и нежно тающее во рту, а еще вкуснее запить его холодным молоком! Если у вас такого воспоминания нет, приготовим его!

Рецептом печенья с детства делится кулинар и блогер Алексей Крючков на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для такого печенья вам понадобится:

  • 350 граммов творога (жирность по собственному усмотрению)
  • 300 граммов муки
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 2 чайные ложки ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 150 граммов сливочного масла

Готовим печенье

Смешайте муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Затем добавьте творог и масло. Если творог не рассыпчатый, лучше перетереть его через сито, чтобы не было комочков.

Перемешайте смесь ложкой, затем руками. Когда тесто станет однородным и послушным, сверните его в шар, замотайте в пленку и положите в холодильник на час.

После этого возьмите одну половину теста, а другую - оставьте дальше остывать, чтобы она не нагревалась. Присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто толщиной 2-3 миллиметра. Вырежьте из теста кружочки. Это удобно делать обычным стаканом.

Насыпьте в глубокую тарелку сахар. Окуните туда кружочек, сложите пополам, снова в сахар, снова сложите пополам и снова погрузите в сахар. Повторите со всеми кружочками.

Выпекайте печенье 25 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, что делать с тестом, если пропал свет.

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