Рецепт потрясающего и питательного печенья: подойдет для военных и детей в школе

Вам понадобятся

420 г муки

220 г сахара

150 г яиц (3 шт)

щепотка соли

7 г разрыхлителя

100 г орехов (имеющиеся в наличии)

100 г сушеной клюквы

Ванильный сахар

Цедра лимона или апельсина

20 г желтка (1 шт)

15 мл воды

Пошаговый рецепт приготовления

Соедините муку, разрыхлитель, соль, цедру лимона и ваниль. Перемешайте. Взбейте яйца с сахаром, смешайте с сухими ингредиентами.

Добавьте обжаренные орехи и клюкву. Вымешайте лопаткой.

Поделите тесто на 4 части. Подпыливая мукой, сформируйте колбаски и немного прижмите сверху, чтобы они стали плоскими.



Соедините желток с водой и промажьте тесто. Отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов на 15 минут. Бискотти не нужно выпекать до готовности.



Нарежьте бискотти ножом для хлеба слайсами толщиной 1-1,5 см. Разложите на решетке и снова отправьте в духовку – досушите бискотти при температуре 140 градусов еще 15-20 минут.

Дайте печенью остыть и все готово! Хранить выпечку можно в течение нескольких недель в емкости с плотной крышкой.

Глинская представила рецепт бискотти (instagram.com/lizaglinskaya)