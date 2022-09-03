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Рецепт приголомшливого і поживного печива: підійде для військових і дітей в школі

Фото: кулінар представила рецепт поживного печива (Instagram)
Автор: Людмила Жукова

Біскотті - це італійське печиво, яке є дуже поживним. Його легко готувати, воно добре зберігається і підійде для передачі військовим, а також для дітей в школу.

Рецептом в Instagram поділилася кулінар Ліза Глинська.

Вам знадобляться

  • 420 г борошна
  • 220 г цукру
  • 150 г яєць (3 шт)
  • щіпка солі
  • 7 г розпушувача
  • 100 г горіхів (наявні)
  • 100 г сушеної журавлини
  • Ванільний цукор
  • Цедра лимона або апельсина
  • 20 г жовтка (1 шт)
  • 15 мл води

Покроковий рецепт приготування

З'єднайте борошно, розпушувач, сіль, цедру лимона і ваніль. Перемішайте. Збийте яйця з цукром, змішайте з сухими інгредієнтами. Додайте обсмажені горіхи і журавлину. Вимішайте лопаткою.

Поділіть тісто на 4 частини. Підпилюючи борошном, сформуйте ковбаски і трохи притисніть зверху, щоб вони стали плоскими.

З'єднайте жовток з водою і промажте тісто. Надішліть в духовку, розігріту до 160 градусів на 15 хвилин. Біскотті не потрібно випікати до готовності.

Наріжте біскотті ножем для хліба слайсами товщиною 1-1,5 см та розкладіть на решітці і знову відправте в духовку – досушіть біскотті при температурі 140 градусів ще 15-20 хвилин.

Дайте печиву охолонути і все готово! Зберігати випічку можна протягом декількох тижнів в ємності з щільною кришкою.

Глинська представила рецепт біскотті (instagram.com/lizaglinskaya)

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