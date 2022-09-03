Рецепт приголомшливого і поживного печива: підійде для військових і дітей в школі

Вам знадобляться

420 г борошна

220 г цукру

150 г яєць (3 шт)

щіпка солі

7 г розпушувача

100 г горіхів (наявні)

100 г сушеної журавлини

Ванільний цукор

Цедра лимона або апельсина

20 г жовтка (1 шт)

15 мл води

Покроковий рецепт приготування

З'єднайте борошно, розпушувач, сіль, цедру лимона і ваніль. Перемішайте. Збийте яйця з цукром, змішайте з сухими інгредієнтами. Додайте обсмажені горіхи і журавлину. Вимішайте лопаткою.

Поділіть тісто на 4 частини. Підпилюючи борошном, сформуйте ковбаски і трохи притисніть зверху, щоб вони стали плоскими.



З'єднайте жовток з водою і промажте тісто. Надішліть в духовку, розігріту до 160 градусів на 15 хвилин. Біскотті не потрібно випікати до готовності.



Наріжте біскотті ножем для хліба слайсами товщиною 1-1,5 см та розкладіть на решітці і знову відправте в духовку – досушіть біскотті при температурі 140 градусів ще 15-20 хвилин.

Дайте печиву охолонути і все готово! Зберігати випічку можна протягом декількох тижнів в ємності з щільною кришкою.

Глинська представила рецепт біскотті (instagram.com/lizaglinskaya)