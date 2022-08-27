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Рецепт вкуснейшего печенья брауни от известного кулинара: легко и просто

Новина українською →
Суббота 27 августа 2022 10:47
Рецепт вкуснейшего печенья брауни от известного кулинара: легко и просто Фото: Рецепт печенья брауни от Глинской (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадное печенье брауни - отличный повод порадовать своих близких людей, ведь приготовить его очень просто. Результат вас точно порадует.

Рецептом вкусностей поделилась кулинар Лиза Глинская.

Вам понадобятся такие ингредиенты

  • 200 г черного или молочного шоколада (1 стакан)
  • 50 г сливочного масла (1/4 часть упаковки)
  • 100 г яиц (2 штуки)
  • 130 г сахара (6 ст.л)
  • 100 г муки (3/4 стакана)
  • 5 г разрыхлителя (1 ч.л.)
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Отставьте ненадолго.
Смешайте шоколад со сливочным маслом, растопите. В чаше комбайна смешайте яйца с сахаром. Взбейте полученную массу. Добавьте в шоколадно-сливочную массу. Продолжайте взбивать.

Потом добавьте сухие ингредиенты, продолжайте взбивать и перемешивать.
Перелейте массу в миску. Накройте пленкой и отправьте в холодильник на 3 часа.

Сформируйте шарики, размером с грецкий орех, выложите их на пергамент, на большом расстоянии друг от друга. Выпекайте при температуре 175 градусов, 12 минут. Приятного аппетита!

Рецепт вкуснейшего печенья брауни от известного кулинара: легко и простоВот такое печенье у вас должно получиться (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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