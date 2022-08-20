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Рецепт арбузного мармелада от турецких кулинаров: готовится невероятно просто и быстро!

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Суббота 20 августа 2022 12:02
Рецепт арбузного мармелада от турецких кулинаров: готовится невероятно просто и быстро! Как легко и просто приготовить мармелад из арбуза по рецептам турецких кулинаров (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Турецкие сладости известны и популярны во всем мире. Различные конфеты, халва и мармелад готовятся из самых разнообразных продуктов. Оказывается, из арбуза можно сделать очень вкусный мармелад и вам для этого понадобится совсем мало ингредиентов и времени.

Как приготовить мармелад из арбуза по рецепту от турецких кулинаров - читайте ниже.

Ингредиенты:

  • Арбузный сок - 1 стакан
  • Сахар - ½ ст. ложки
  • Кукурузный крахмал - ¼ ложки
  • Сливочное масло - 1 ч. ложка
  • Сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

Для приготовления мармелада вам нужен арбузный сок. Получить его очень просто - возьмите пару кусочков арбуза и натрите их на терке. А потом полученный сок процедите через сито или марлю.

Сок выливаем в сотейник, добавляем сахар. Регулируйте количество сахара самостоятельно - если арбуз сладкий, то берите меньше. Потом добавьте крахмал, можно картофельный, а можно и кукурузный.

При желании можно добавить лимонный сок или лимонную кислоту.

Полученную смесь ставьте на медленный огонь и постоянно мешайте. Когда смесь станет пастообразной, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Потом снимайте с огня.

Расстелите пергамент или бумагу для выпечки на столе. Слегка смажьте маслом или присыпьте крахмалом.

Потом выкладывайте на бумагу массу и разровняйте до нужной толщины. Можно раскатать.

Закрывайте сверху бумагой и отправляйте в холодильник - минимум на 1 час.

Потом посыпьте готовый мармелад сахарной пудрой или сахаром, нарежьте на кусочки - как вам больше нравиться и можно наслаждаться.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать самостоятельно дома томатную пасту на зиму.

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