Рецепт найсмачнішого бургера вдома. Більше не треба йти до ресторану

Приготувати соковитий та смачний бургер вдома не складе вам труднощів, а його смак порадує всіх любителів цієї страви.
Простим рецептом поділився у Instagram фудблогер із Одеси Валерій Пономар.
Яловичина 500 грамів
Сіль
Чорний перець
мелений коріандр 1/2 ч.л
Маринована цибуля
Цибуля червона 1 шт
Цукор 1 ч.л
Сіль 1/2 ч.л
Оцет винний 1 ч.л
Окріп
Соус
Майонез 2 ст.л
Солодкий Чилі соус 1/2 ст.
Соус BBQ 1/2 ст.
Вустерський соус 1/2 ч.л
Пармезан 1 ст.
Вода 1 ст.л
Сир Чеддер 2-3 скибочки
Помідор
Листок салату
Цибулю наріжте кубиками, додайте цукор, сіль та оцет, залийте окропом на 15 хвилин. Приготуйте соус, змішавши усі інгредієнти для нього.
Котлети з яловичини обсмажте по 2-3 хвилини з кожного боку, додайте 2-3 скибочки сиру чеддер і ще просмажте під кришкою до розплавлення сиру.
На булочку викладете соус, цибулю, лист салату, нарізані помідори та котлету із сиром. Смачного!
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