RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рецепт вкуснейшего бургера дома. Больше не надо идти в ресторан

Фото: Как приготовить бургер дома (freepik.com)
Автор: Styler

Приготовить сочный и вкусный бургер дома не составит вам труда, а его вкус порадует всех любителей этого блюда.

Простым рецептом поделился в Instagram фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.

Вам понадобятся

Говядина 500 гр
Соль
Черный перец
Молотый кориандр 1/2 ч.л

Маринованный лук

Лук красный 1 шт
Сахар 1 ч.л
Соль 1/2 ч.л
Уксус винный 1 ч.л
Кипяток

Соус
Майонез 2 ст.л
Сладкий Чили соус 1/2 ст.л
Соус BBQ 1/2 ст.л
Вустерский соус 1/2 ч.л
Пармезан 1 ст.л
Вода 1 ст.л

Сыр Чеддер 2-3 кусочка
Помидор
Лист салата

Пошаговый рецепт приготовления

Лук нарежьте кубиками, добавьте сахар, соль и уксус, залейте кипятком на 15 минут. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты для него.

Котлеты из говядины обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, добавьте 2-3 ломтика сыра чеддер и еще прожарьте под крышкой до расплавления сыра.

На булочку выложите соус, лук, лист салата, нарезанные помидоры и котлету с сыром. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить вкусные бризоли с фаршем.

Также читайте, как испечь чебуреки дома "как на море".

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт