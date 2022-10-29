Рецепт вкуснейшего бургера дома. Больше не надо идти в ресторан

Приготовить сочный и вкусный бургер дома не составит вам труда, а его вкус порадует всех любителей этого блюда.
Простым рецептом поделился в Instagram фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.
Говядина 500 гр
Соль
Черный перец
Молотый кориандр 1/2 ч.л
Маринованный лук
Лук красный 1 шт
Сахар 1 ч.л
Соль 1/2 ч.л
Уксус винный 1 ч.л
Кипяток
Соус
Майонез 2 ст.л
Сладкий Чили соус 1/2 ст.л
Соус BBQ 1/2 ст.л
Вустерский соус 1/2 ч.л
Пармезан 1 ст.л
Вода 1 ст.л
Сыр Чеддер 2-3 кусочка
Помидор
Лист салата
Лук нарежьте кубиками, добавьте сахар, соль и уксус, залейте кипятком на 15 минут. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты для него.
Котлеты из говядины обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, добавьте 2-3 ломтика сыра чеддер и еще прожарьте под крышкой до расплавления сыра.
На булочку выложите соус, лук, лист салата, нарезанные помидоры и котлету с сыром. Приятного аппетита!
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