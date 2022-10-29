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Рецепт найсмачнішого бургера вдома. Більше не треба йти до ресторану

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Субота 29 жовтня 2022 10:29
Рецепт найсмачнішого бургера вдома. Більше не треба йти до ресторану Фото: Як приготувати бургер вдома (freepik.com)
Автор: Styler

Приготувати соковитий та смачний бургер вдома не складе вам труднощів, а його смак порадує всіх любителів цієї страви.

Простим рецептом поділився у Instagram фудблогер із Одеси Валерій Пономар.

Вам знадобляться

Яловичина 500 грамів
Сіль
Чорний перець
мелений коріандр 1/2 ч.л

Маринована цибуля

Цибуля червона 1 шт
Цукор 1 ч.л
Сіль 1/2 ч.л
Оцет винний 1 ч.л
Окріп

Соус
Майонез 2 ст.л
Солодкий Чилі соус 1/2 ст.
Соус BBQ 1/2 ст.
Вустерський соус 1/2 ч.л
Пармезан 1 ст.
Вода 1 ст.л

Сир Чеддер 2-3 скибочки
Помідор
Листок салату

Покроковий рецепт приготування

Цибулю наріжте кубиками, додайте цукор, сіль та оцет, залийте окропом на 15 хвилин. Приготуйте соус, змішавши усі інгредієнти для нього.

Котлети з яловичини обсмажте по 2-3 хвилини з кожного боку, додайте 2-3 скибочки сиру чеддер і ще просмажте під кришкою до розплавлення сиру.

На булочку викладете соус, цибулю, лист салату, нарізані помідори та котлету із сиром. Смачного!

Раніше ми писали,як приготувати смачні бризолі з фаршем.

Також читайте, як спекти чебуреки будинку як на морі.

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