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Рецепт вкуснейшего бургера дома. Больше не надо идти в ресторан

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Суббота 29 октября 2022 10:29
Рецепт вкуснейшего бургера дома. Больше не надо идти в ресторан Фото: Как приготовить бургер дома (freepik.com)
Автор: Styler

Приготовить сочный и вкусный бургер дома не составит вам труда, а его вкус порадует всех любителей этого блюда.

Простым рецептом поделился в Instagram фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.

Вам понадобятся

Говядина 500 гр
Соль
Черный перец
Молотый кориандр 1/2 ч.л

Маринованный лук

Лук красный 1 шт
Сахар 1 ч.л
Соль 1/2 ч.л
Уксус винный 1 ч.л
Кипяток

Соус
Майонез 2 ст.л
Сладкий Чили соус 1/2 ст.л
Соус BBQ 1/2 ст.л
Вустерский соус 1/2 ч.л
Пармезан 1 ст.л
Вода 1 ст.л

Сыр Чеддер 2-3 кусочка
Помидор
Лист салата

Пошаговый рецепт приготовления

Лук нарежьте кубиками, добавьте сахар, соль и уксус, залейте кипятком на 15 минут. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты для него.

Котлеты из говядины обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, добавьте 2-3 ломтика сыра чеддер и еще прожарьте под крышкой до расплавления сыра.

На булочку выложите соус, лук, лист салата, нарезанные помидоры и котлету с сыром. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить вкусные бризоли с фаршем.

Также читайте, как испечь чебуреки дома "как на море".

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