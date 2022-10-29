Рецепт вкуснейшего бургера дома. Больше не надо идти в ресторан

Приготовить сочный и вкусный бургер дома не составит вам труда, а его вкус порадует всех любителей этого блюда.

Простым рецептом поделился в Instagram фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.

Вам понадобятся

Говядина 500 гр

Соль

Черный перец

Молотый кориандр 1/2 ч.л



Маринованный лук



Лук красный 1 шт

Сахар 1 ч.л

Соль 1/2 ч.л

Уксус винный 1 ч.л

Кипяток



Соус

Майонез 2 ст.л

Сладкий Чили соус 1/2 ст.л

Соус BBQ 1/2 ст.л

Вустерский соус 1/2 ч.л

Пармезан 1 ст.л

Вода 1 ст.л



Сыр Чеддер 2-3 кусочка

Помидор

Лист салата

Пошаговый рецепт приготовления

Лук нарежьте кубиками, добавьте сахар, соль и уксус, залейте кипятком на 15 минут. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты для него.

Котлеты из говядины обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, добавьте 2-3 ломтика сыра чеддер и еще прожарьте под крышкой до расплавления сыра.

На булочку выложите соус, лук, лист салата, нарезанные помидоры и котлету с сыром. Приятного аппетита!