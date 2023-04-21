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Рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два"

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Пятница 21 апреля 2023 11:28
Рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два" Фото: Рецепт бананового печенья (pixabay.com)
Автор: Styler

Банановое печенье, которое принесет пользу, а не вред, легко приготовить дома. Этой вкусностью вы порадуете себя и близких!

Рецептом выпечки поделился в Instagram кулинар Андрей Клюс.

Ингредиенты для бананового печенья

  • 2 небольших банана
  • 70г овсяных хлопьев
  • 50г вяленой клюквы
  • 30-50 г черного шоколада для декора, можно заморочиться и найти шоколад без сахара
  • Семена, орехи или их смесь на декор 30-50г.
  • Можно добавить соленую карамель, но уже будет калорийнее.

Пошаговый рецепт приготовления

Подавите вилкой бананы. Смешайте их с овсянкой и клюквой, перемешайте и оставьте на 10 мин набухнуть и соединиться. Прогрейте духовку до 180 градусов, в это время - сформируйте диски из массы.

Должно в среднем получиться 8 штук, запекайте 20 минут. Растопите на водяной бане шоколад, полейте по чуть-чуть в центр печенья, посыпьте декором (орехи, семена). Дайте шоколаду затвердеть или ешьте сразу. Приятного аппетита!

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