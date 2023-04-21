Рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два"
Фото: Рецепт бананового печенья (pixabay.com)
Банановое печенье, которое принесет пользу, а не вред, легко приготовить дома. Этой вкусностью вы порадуете себя и близких!
Рецептом выпечки поделился в Instagram кулинар Андрей Клюс.
Ингредиенты для бананового печенья
- 2 небольших банана
- 70г овсяных хлопьев
- 50г вяленой клюквы
- 30-50 г черного шоколада для декора, можно заморочиться и найти шоколад без сахара
- Семена, орехи или их смесь на декор 30-50г.
- Можно добавить соленую карамель, но уже будет калорийнее.
Пошаговый рецепт приготовления
Подавите вилкой бананы. Смешайте их с овсянкой и клюквой, перемешайте и оставьте на 10 мин набухнуть и соединиться. Прогрейте духовку до 180 градусов, в это время - сформируйте диски из массы.
Должно в среднем получиться 8 штук, запекайте 20 минут. Растопите на водяной бане шоколад, полейте по чуть-чуть в центр печенья, посыпьте декором (орехи, семена). Дайте шоколаду затвердеть или ешьте сразу. Приятного аппетита!
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