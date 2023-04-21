Рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два"

Банановое печенье, которое принесет пользу, а не вред, легко приготовить дома. Этой вкусностью вы порадуете себя и близких!

Ингредиенты для бананового печенья

2 небольших банана

70г овсяных хлопьев

50г вяленой клюквы

30-50 г черного шоколада для декора, можно заморочиться и найти шоколад без сахара

Семена, орехи или их смесь на декор 30-50г.

Можно добавить соленую карамель, но уже будет калорийнее.

Пошаговый рецепт приготовления

Подавите вилкой бананы. Смешайте их с овсянкой и клюквой, перемешайте и оставьте на 10 мин набухнуть и соединиться. Прогрейте духовку до 180 градусов, в это время - сформируйте диски из массы.

Должно в среднем получиться 8 штук, запекайте 20 минут. Растопите на водяной бане шоколад, полейте по чуть-чуть в центр печенья, посыпьте декором (орехи, семена). Дайте шоколаду затвердеть или ешьте сразу. Приятного аппетита!