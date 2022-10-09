Рецепт найкращої шарлотки з яблуками: просто, швидко, ідеально

Для найсмачнішої шарлотки з яблуками не треба витрачатися на дорогущі інгредієнти. Вам знадобиться базовий набір для тіста і трішки яблук, які цього року непогано вродили.
Рецептом поділилися на каналі Onyshkevychi.
Візьміть кисло-солодкі яблука, почистіть шкірку і поріжте на шматочки. За бажанням додайте корицю і перемішайте.
Збийте яйця в піну, додайте цукор, ванільний цукор і теж збийте. Додайте розпушувач, просіяне борошно. Перемішайте.
Викладіть частину тіста в застелену пергаментом форму. Зверху - яблука (можна так робити з будь-якими фруктами чи ягодами).
Залийте решту тіста у форму і розправте.
Випікайте у розігрітій до 160 градусів 40-45 хвилин. Дістаньте з духовки і дайте прохолонути. Зверху посипте цукровою пудрою.
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