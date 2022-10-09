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Рецепт найкращої шарлотки з яблуками: просто, швидко, ідеально

Фото: Як приготувати правильну шарлотку (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Для найсмачнішої шарлотки з яблуками не треба витрачатися на дорогущі інгредієнти. Вам знадобиться базовий набір для тіста і трішки яблук, які цього року непогано вродили.

Рецептом поділилися на каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • яйця - 5 шт.
  • цукор - 250 г
  • борошно - 180 г
  • розпушувач - 1 ч. л.
  • ванільний цукор - 10 г
  • яблука - 1 кг
  • кориця - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Візьміть кисло-солодкі яблука, почистіть шкірку і поріжте на шматочки. За бажанням додайте корицю і перемішайте.

Збийте яйця в піну, додайте цукор, ванільний цукор і теж збийте. Додайте розпушувач, просіяне борошно. Перемішайте.

Викладіть частину тіста в застелену пергаментом форму. Зверху - яблука (можна так робити з будь-якими фруктами чи ягодами).

Залийте решту тіста у форму і розправте.

Випікайте у розігрітій до 160 градусів 40-45 хвилин. Дістаньте з духовки і дайте прохолонути. Зверху посипте цукровою пудрою.

Раніше ми писали, як приготувати вівсяне печиво з одного яблука і всього за 5 хвилин.

Читайте також, чим замінити яйця у випічці.

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