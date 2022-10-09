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Рецепт лучшей шарлотки с яблоками: просто, быстро, идеально

Фото: Как приготовить правильную шарлотку (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Для вкуснейшей шарлотки с яблоками не нужно тратиться на дорогие ингредиенты. Вам понадобится базовый набор для теста и немного яблок, которые в этом году неплохо уродили.

Рецептом поделились на канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 250 г
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • яблоки – 1 кг
  • корица – 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Возьмите кисло-сладкие яблоки, почистите кожуру и порежьте на кусочки. При желании добавьте корицу и перемешайте.

Взбейте яйца в пену, добавьте сахар, ванильный сахар и тоже взбейте. Добавьте разрыхлитель, просеянную муку. Перемешайте.

Выложите часть теста в застеленную пергаментом форму. Сверху – яблоки (можно так делать с любыми фруктами или ягодами).

Залейте оставшееся тесто в форму и расправьте.

Выпекайте в разогретой до 160 градусов 40-45 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть. Сверху посыпьте сахарной пудрой.

Раньше мы писали, как приготовить овсяное печенье из одного яблока и всего за 5 минут.

Читайте также,чем заменить яйца в выпечке.

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