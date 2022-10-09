Рецепт лучшей шарлотки с яблоками: просто, быстро, идеально

Для вкуснейшей шарлотки с яблоками не нужно тратиться на дорогие ингредиенты. Вам понадобится базовый набор для теста и немного яблок, которые в этом году неплохо уродили.
Рецептом поделились на канале Onyshkevychi.
Возьмите кисло-сладкие яблоки, почистите кожуру и порежьте на кусочки. При желании добавьте корицу и перемешайте.
Взбейте яйца в пену, добавьте сахар, ванильный сахар и тоже взбейте. Добавьте разрыхлитель, просеянную муку. Перемешайте.
Выложите часть теста в застеленную пергаментом форму. Сверху – яблоки (можно так делать с любыми фруктами или ягодами).
Залейте оставшееся тесто в форму и расправьте.
Выпекайте в разогретой до 160 градусов 40-45 минут. Достаньте из духовки и дайте остыть. Сверху посыпьте сахарной пудрой.
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