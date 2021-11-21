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Рецепт настоящего крымскотатарского сладкого пирога фулту: дешево и невероятно вкусно!

Автор: Светлана Мащенко

Сладкий пирог фулта с тыквой и грецкими орехами считается традиционным крымскотатарским блюдом, которое готовили к новогодним праздникам.

Рецептом поделилась глава Центра прикладной антропологии, исследовательница культуры крымскотатарского народа Ольга Соболева, пишет Їzhakultura.

Ингредиенты пирога

Для начинки:

Тыква почищенная - 1 кг
Соль - 5 г
Сахар - 200 г
Грецкие орехи - 300 г

Для теста:

Вода - 250 мл
Мука - 4 стакана
Соль - 6 г
Масло подсолнечное - 60 мл

Для смазывания пирога - 1 яичный желток.

Фото: такой вид может иметь наш готовый пирог фулту (yizhakultura)

Важный нюанс: можно взять готовое слоеное тесто или тесто фило. Традиционно фулту готовят из вытяжного теста, которое раскатывают тонко, шириной до 1-2 миллиметра.

Пошаговое приготовление фулту

Натираем тыкву на крупной терке. Присыпаем щепоткой соли и сахаром и оставляем на 30 минут, чтобы пустила сок. После этого лишний сок сливаем. Можно немного выжать сок из мякоти, чтобы начинка не была слишком влажной. Орехи измельчаем ножом и перемешиваем с сахаром.

Готовим тесто (или раскатываем готовое). Для этого нужно замесить эластичное тесто из муки, воды и соли. Когда тесто уже перестанет прилипать к рукам, его необходимо месить еще 10 минут. Накрываем тесто пленкой или полотенцем и оставляем на 40 минут.

Тесто делим на две части. Каждую часть раскатываем скалкой, а потом растягиваем руками, пока лист не станет полупрозрачным. Раскатанное тесто щедро смазываем растительным маслом. Выкладываем второй слой теста, снова смазываем растительным маслом.

На лист равномерно выкладываем тыкву и измельченные орехи. Осторожно завиваем тесто вместе с начинкой в рулон. Выкладываем улиткой в сковородку или круглую форму для выпекания. Делаем надрезы от центра к краям, смазываем желтком.

Ставим в разогретый до 200 градусов духовой шкаф. Выпекать надо 40 минут при 180 градусах.

После выпекания выложите пирог на полотняное полотенце и сверху также положите салфетку или полотенце. Оставьте охлаждаться.

Ранее мы писали о том, как приготовить настоящий крымскотатарский мясной пирог кобете.

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