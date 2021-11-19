Готовим суши "Филадельфия" дома, как в ресторане: шеф-повар поделился важным секретом

Суши - одно из самых популярнейших ресторанных блюд, которое пришло к нам из Японии, и уже стало привычным для наших вкусовых рецепторов. Многие хотят приготовить это блюдо дома, но не всегда удается шедевр профессионального шеф-повара. Однако все проще чем кажется.

Ингредиенты для нашей "Филадельфии":

Нори

Рис

Рисовая заправка

Сливочный сыр

Огурец

Авокадо

Макису (цинковка, коврик для суши)

Пошаговое приготовление суши

Первым делом отвариваем рис до готовности и после того, как снимаем с плиты или мультиварки заправляем его заправкой.

На 1 кг сырого риса мы берем 250 мл заправки (она продается почти во всех супермаркетах).

Тут есть один секрет: чтобы суши дома были действительно вкусные: в рисовую заправку нужно добавить сахар в соотношении 1 к 2 и дать рису остыть периодически перемешивая.

Ломаем большой лист нори пополам и кладем гладкой стороной вниз и раскладываем рис по всей длине и ширине листа.

Переворачиваем теперь рисом к доске и посередине выкладываем наш сливочный сыр и огурцы (использовать нужно только кожуру, очистив от середины, так как внутренняя часть огурца водянистая и может размочить ролл и он может разваливаться).

Когда закручиваете ролл, чтобы руки не были в сыре, его нужно выкладывать ближе к себе, а начинку дальше, так вы будете при закручивании придерживать начинку, а не сыр.

После того как закрутили ролл, наверх выкладываем заранее нарезанный лосось равномерным слоем, чтоб было красиво и кусочки были одинаковыми. Придаем форму нашему роллу и начинаем нарезать.

Еще один маленький секрет: чтобы было красиво и ровно - перед каждым разом, как резать, нужно смочить лезвие ножа, что способствует тому, чтоб ролл именно резался, а не рвался.

Также после каждого раза нужно протирать нож, удаляя возможные прилипшие рисинки и сыр с ножа, что позволит при следующем разрезе не оставить их сверху на рыбе, не испортив внешний вид.

Приятного аппетита!