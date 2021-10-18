Рецепт мясных сочных слоек, которые гости сметут со стола за 5 минут

Ингредиенты:

фарш - 600 г

слоеное тесто - 700 г

тертый сыр - 200 г

копченое сало (бекон) - 100 г

панировочные сухари - 200 г

лук - 1 штука

семена кунжута

яичный желток

соль, перец, молотый чеснок по своему вкусу

Пошаговый рецепт приготовления мясных сочных слоек

Для начала фарш нужно положить в миску, добавить к нему соль, перец, молотый чеснок, а также нарезанную мелкими кусочками одну луковицу и измельченный бекон.

Скриншот (YouTube / Другая Кухня)

После этого к фаршу стоит всыпать панировочные сухари и тертый сыр и все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Далее берем слоеное тесто (если оно хранилось в морозильной камере или холодильнике, то не забудьте его заранее разморозить). Тесто нужно развернуть в тонкий прямоугольный пласт.

Во время следующего шага из фарша надо сформировать полоски шириной примерно по четыре сантиметра и выложить их на тесто рядами (расстояние между полосками должно быть плюс-минус 6-7 см).

Затем разделяем полоски, а их края промазываем взбитым желтком. Далее просто оборачиваем начинку подготовленным тестом так, чтобы получились небольшие рулетики.

Скриншот (YouTube / Ольга Матвей)

Перед запеканием рулетики разрезаем на небольшие кусочки и выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Сверху промазываем рулетики желтком, присыпаем кунжутом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать будущие вкусности надо в течение всего 20-25 минут. Затем рулетики перекладываем на блюдо и подаем к столу.

Скриншот (YouTube / Ольга Матвей)