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Рецепт мясных сочных слоек, которые гости сметут со стола за 5 минут

Автор: Юлия Бойко

Мясные слойки из слоеного теста - сытное, ароматное и невероятно сочное блюдо. Конечно, если их правильно приготовить. А делать это, оказывается, не так уж и сложно: приготовления слоек процесс не слишком затратный по времени, да и особо изысканных ингредиентов не требует.

Мясные слойки можно подавать гостям к чаю, завтраку, а еще они прекрасно подойдут в качестве перекуса на работе, в дороге или на пикнике.

Рецепт вкусных мясных слоек из слоеного теста опубликовал женский интернет-журнал "Філіжанка Кави".

Ингредиенты:

  • фарш - 600 г
  • слоеное тесто - 700 г
  • тертый сыр - 200 г
  • копченое сало (бекон) - 100 г
  • панировочные сухари - 200 г
  • лук - 1 штука
  • семена кунжута
  • яичный желток
  • соль, перец, молотый чеснок по своему вкусу

Пошаговый рецепт приготовления мясных сочных слоек

Для начала фарш нужно положить в миску, добавить к нему соль, перец, молотый чеснок, а также нарезанную мелкими кусочками одну луковицу и измельченный бекон.

Скриншот (YouTube / Другая Кухня)

После этого к фаршу стоит всыпать панировочные сухари и тертый сыр и все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

Далее берем слоеное тесто (если оно хранилось в морозильной камере или холодильнике, то не забудьте его заранее разморозить). Тесто нужно развернуть в тонкий прямоугольный пласт.

Во время следующего шага из фарша надо сформировать полоски шириной примерно по четыре сантиметра и выложить их на тесто рядами (расстояние между полосками должно быть плюс-минус 6-7 см).

Затем разделяем полоски, а их края промазываем взбитым желтком. Далее просто оборачиваем начинку подготовленным тестом так, чтобы получились небольшие рулетики.

Скриншот (YouTube / Ольга Матвей)

Перед запеканием рулетики разрезаем на небольшие кусочки и выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Сверху промазываем рулетики желтком, присыпаем кунжутом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать будущие вкусности надо в течение всего 20-25 минут. Затем рулетики перекладываем на блюдо и подаем к столу.

Скриншот (YouTube / Ольга Матвей)

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