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Клопотенко дал рецепт кручеников с салом и чесноком: еще наши предки готовили

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Понедельник 18 октября 2021 12:39
Клопотенко дал рецепт кручеников с салом и чесноком: еще наши предки готовили Клопотенко представил рецепт кручеников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Крученики - традиционное украинское блюдо. Простой рецепт его приготовления представил кулинар Евгений Клопотенко.

Он опубликовал его на своем сайте.

"Наши предки готовили мясные крученики очень редко и по большим праздникам в промежутках между постами. Сейчас же крученики могут быть как праздничным блюдом, так и каждодневным. Впрочем, как и товчанка. Мой рецепт кручеников с начинкой из сала и чеснока. По секрету скажу, такую начинку вполне можно использовать в качестве намазки на хлеб или заправки в борщ или суп", - описал рецепт Евгений.

Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 250 г свиной вырезки, помойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и отбейте, а после натрите солью и перцем по вкусу. Если нет пищевой пленки - возьмите обычный пакет и отбейте. Возьмите 100 г сала, нарежьте на небольшие кусочки и переложите в чашу блендера, добавив 1 зубчик чеснока и 10-12 веточек укропа. Большие ветки с укропа предварительно уберите. Также добавьте щепотку тимьяна. Все ингредиенты перебейте до однородной массы. Не используйте сало с мясными прожилками.

Возьмите отбивную из мяса, посередине выкладывайте колбаску из сала и зелени и аккуратно заворачивайте, зафиксируйте зубочистками.

Приготовьте панировку: миска с мукой, миска со взбитым яйцом и миска с манной крупой. Сначала крученики необходимо обвалять в муке, потом опустить в яйцо и запанировать в манной крупе. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и обжаривайте крученики до золотистой корочки со всех сторон.

Противень застелите пергаментной бумагой и переложите крученики со сковороды на противень. Поставьте запекаться при температуре 180 градусов 15 минут.

Клопотенко дал рецепт кручеников с салом и чесноком: еще наши предки готовилиКрученики от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Напомним, что Клопотенко представил рецепт дерунов с фаршем.

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Евгений Клопотенко
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