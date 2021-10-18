Клопотенко дал рецепт кручеников с салом и чесноком: еще наши предки готовили

"Наши предки готовили мясные крученики очень редко и по большим праздникам в промежутках между постами. Сейчас же крученики могут быть как праздничным блюдом, так и каждодневным. Впрочем, как и товчанка. Мой рецепт кручеников с начинкой из сала и чеснока. По секрету скажу, такую начинку вполне можно использовать в качестве намазки на хлеб или заправки в борщ или суп", - описал рецепт Евгений.

Ингредиенты

250 г свиной вырезки

100 г сала

1 зубчик чеснока

щепотка тимьяна

10-12 веточек свежего укропа

50 г муки

50 г манной крупы

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1 яйцо

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 250 г свиной вырезки, помойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и отбейте, а после натрите солью и перцем по вкусу. Если нет пищевой пленки - возьмите обычный пакет и отбейте. Возьмите 100 г сала, нарежьте на небольшие кусочки и переложите в чашу блендера, добавив 1 зубчик чеснока и 10-12 веточек укропа. Большие ветки с укропа предварительно уберите. Также добавьте щепотку тимьяна. Все ингредиенты перебейте до однородной массы. Не используйте сало с мясными прожилками.

Возьмите отбивную из мяса, посередине выкладывайте колбаску из сала и зелени и аккуратно заворачивайте, зафиксируйте зубочистками.

Приготовьте панировку: миска с мукой, миска со взбитым яйцом и миска с манной крупой. Сначала крученики необходимо обвалять в муке, потом опустить в яйцо и запанировать в манной крупе. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и обжаривайте крученики до золотистой корочки со всех сторон.

Противень застелите пергаментной бумагой и переложите крученики со сковороды на противень. Поставьте запекаться при температуре 180 градусов 15 минут.

Крученики от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)