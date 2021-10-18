RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рецепт м'ясних соковитих слойок, які гості зметуть зі столу за 5 хвилин

Автор: Юлія Бойко

М'ясні слойки з листкового тіста - ситна, ароматна і неймовірно соковита страва. Звісно, якщо їх правильно приготувати. А робити це, виявляється, не так вже і складно: приготування слойок процес не надто затратний по часу, та й особливо вишуканих інгредієнтів не потребує.

М'ясні слойки можна подавати гостям до чаю, сніданку, а ще вони чудово підійдуть у якості перекусу на роботі, в дорозі або на пікніку.

Рецепт смачних м'ясних слойок з листкового тіста опублікував жіночий інтернет-журнал "Філіжанка Кави".

Інгредієнти:

  • фарш - 600 г
  • листкове тісто - 700 г
  • тертий сир - 200 г
  • копчене сало (бекон) - 100 г
  • панірувальні сухарі - 200 г
  • цибуля - 1 штука
  • насіння кунжуту
  • яєчний жовток
  • сіль, перець, мелений часник до свого смаку

Покроковий рецепт приготування м'ясних соковитих слойок

Для початку фарш потрібно покласти у миску, додати до нього сіль, перець, мелений часник, а також нарізану дрібними шматочками одну цибулину та подрібнений бекон.

Скриншот (YouTube/Другая Кухня)

Після цього до фаршу варто всипати панірувальні сухарі і тертий сир і все ретельно перемішати, щоб вийшла однорідна маса.

Далі беремо листкове тісто (якщо воно зберігалося у морозильній камері чи холодильнику, то не забудьте його заздалегідь розморозити). Тісто потрібно розгорнути в тонкий прямокутний пласт.

Під час наступного кроку з фаршу треба сформувати смужки шириною приблизно по чотири сантиметри і викласти їх на тісто рядами (відстань між смужками має бути плюс-мінус 6-7 см).

Потім розділяємо смужки, а їхні краї промазуємо збитим жовтком. Далі просто обертаємо начинку підготовленим тістом так, щоб вийшли невеликі рулетики.

Скриншот (YouTube/Ольга Матвей)

Перед запіканням рулетики розрізаємо на невеликі шматочки і викладаємо на застелене пергаментним папером деко. Зверху промазуємо рулетики жовтком, присипаємо кунжутом і ставимо у розігріту до 180 градусів духовку.

Випікати майбутню смакоту треба протягом всього 20-25 хвилин. Потім рулетики перекладаємо на блюдо і подаємо до столу.

Скриншот (YouTube/Ольга Матвей)

Нагадаємо, нещодавно Клопотенко дав рецепт кручеників з салом і часником, які ще наші предки готували.

Також знаменитий телекулінар розкрив рецепт розкішної шарлотки з яблуками і секретним інгредієнтом, на приготування якої у вас піде всього 30 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування